Công an TP Huế mở cao điểm 60 ngày, đêm 'làm sạch' địa bàn

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế; ông Hoàng Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các thành viên Ban Giám đốc Công an thành phố.

Buổi lễ được kết nối trực tuyến đến 40 điểm cầu Công an các xã, phường.

Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 8/10 đến 8/12/2026, nhằm chủ động nắm chắc tình hình, tổng rà soát địa bàn, đối tượng, lĩnh vực; kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề nổi lên ngay từ cơ sở, không để tích tụ, kéo dài thành “điểm nóng”, gây bức xúc trong dư luận.

Trong 60 ngày, đêm, Công an thành phố tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong bảo đảm an ninh quốc gia, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trọng tâm là bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực; nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở.

Công an thành phố sẽ tổng rà soát, làm sạch dữ liệu, quản lý, phát hiện và xử lý các đối tượng liên quan đến ma túy; tập trung củng cố 18/40 địa bàn không ma túy, tạo nền tảng mở rộng địa bàn không ma túy trong năm 2027.

Cùng với đó, rà soát, đấu tranh, xử lý sớm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; tập trung vào các nhóm đối tượng, địa bàn, điểm phức tạp về trật tự xã hội; kéo giảm tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm đường phố và các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh từ không gian mạng.

Lực lượng Công an cũng tập trung giải quyết thực chất các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, hồ sơ tồn đọng; rà soát, chuẩn hóa hồ sơ nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm trên các lĩnh vực kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Đồng thời, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Tại buổi lễ, Công an thành phố Huế ra mắt lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự - Tổ 785. Lực lượng này được tổ chức nhằm tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh phát biểu tại buổi Lễ. (Ảnh: CACC)

Phát biểu chỉ đạo, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công an thành phố đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự thời gian qua; đồng thời đề nghị Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai đợt cao điểm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu tập trung rà soát, xác định rõ địa bàn, đối tượng và những vấn đề nổi lên để chủ động có giải pháp phòng ngừa, xử lý phù hợp, hiệu quả.

Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng và trách nhiệm được giao; triển khai đợt cao điểm với tinh thần chủ động, quyết liệt, bám sát cơ sở, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại buổi Lễ. (Ảnh: CACC)

Đại tá Nguyễn Đình Dương nhấn mạnh phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện nhiệm vụ đến cùng.

Theo Giám đốc Công an thành phố, kết quả đợt cao điểm phải gắn với chỉ tiêu công tác năm 2026, tạo chuyển biến thực chất về an ninh, trật tự, góp phần làm sạch địa bàn, kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật, xây dựng môi trường an toàn, ổn định phục vụ Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Đợt cao điểm cũng nhằm tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tạo chuyển biến rõ nét về an ninh, trật tự, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2026 và chủ động các điều kiện bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Ngay sau lễ ra quân của Công an thành phố, Công an 40 xã, phường đồng loạt tổ chức ra quân, triển khai các nhiệm vụ của đợt cao điểm phù hợp với tình hình từng địa bàn.