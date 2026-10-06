Công an TP Huế mở cao điểm 60 ngày đêm làm sạch địa bàn

Sáng 6-10, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Huế, chủ trì buổi làm việc với Công an 7 phường, xã gồm Hương Trà, Kim Trà, Kim Long, Hương An, Dương Nỗ, Hóa Châu và Phú Hồ.

Cùng dự có Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế và đại diện chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố.

Tại buổi làm việc, công an các phường, xã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; những vấn đề nổi lên, khó khăn, vướng mắc trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và triển khai nhiệm vụ tại cơ sở.

Lãnh đạo công an TP Huế làm việc với công an cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu Công an cấp xã phải nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác theo quy định của Bộ Công an; giải quyết công việc đúng thẩm quyền, trách nhiệm được phân công, trình tự, thủ tục và quy chế làm việc.

Giám đốc Công an TP Huế đặc biệt yêu cầu đổi mới lề lối, phương pháp công tác của người chỉ huy. Chỉ huy các đơn vị phải phát huy tinh thần trách nhiệm, trực tiếp xuống cơ sở, làm cùng cán bộ, chiến sĩ để nắm thực tế, tích lũy kinh nghiệm, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả công việc.

Đại tá Nguyễn Đình Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác bảo đảm an ninh cơ sở, Đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu các Tổ công tác tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ, dưới sự chỉ đạo, điều phối thống nhất của Trưởng Công an cấp xã trong nắm, phát hiện, nhận định, đánh giá và tham mưu xử lý các tình hình, vụ việc phát sinh.

Đối với phường Kim Long và Hương Trà, được xác định là những địa bàn trọng điểm về an ninh quốc gia, Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động phòng ngừa, kiên quyết không để phát sinh phức tạp về an ninh quốc gia.

Các đơn vị nghiệp vụ cấp phòng được yêu cầu hướng dẫn, hỗ trợ công an địa phương trong công tác bảo vệ mục tiêu, công trình trọng điểm và xử lý những vấn đề phức tạp về an ninh.

Trong công tác nắm tình hình, Đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu phải cụ thể, chi tiết, thực chất, nhất là nắm chắc những mâu thuẫn, vấn đề phát sinh trong nội bộ Nhân dân để chủ động tham mưu giải quyết từ sớm, từ cơ sở.

“Tất cả các vụ việc, dù lớn hay nhỏ, đều phải được tiếp nhận, đánh giá và giải quyết theo đúng quy định”, Giám đốc Công an TP Huế nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu tuyệt đối không che giấu, né tránh hoặc để vụ việc phát sinh thành điểm nóng.

Thời gian tới, Công an TP Huế sẽ triển khai đợt cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý và làm sạch địa bàn.

Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu công an các đơn vị, địa phương thống nhất nhận thức và hành động, triển khai quyết liệt các chủ trương, kế hoạch, mệnh lệnh chỉ đạo của Công an thành phố; chủ động nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự.

Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cấp xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; thực hiện hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ về bảo đảm an ninh, trật tự, hỗ trợ Công an cấp xã xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của Nhân dân.