Công an TP Huế lấy người dân làm trung tâm trong thực hiện chuyển đổi số

Nhận hồ sơ cả buổi tối và ngày nghỉ

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh thực hiện toàn diện và sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực và mọi mặt của đời sống xã hội, việc xây dựng công dân số trở thành yêu cầu khách quan để người dân tiếp cận dịch vụ công, giao dịch và tương tác với cơ quan Nhà nước một cách thuận tiện, an toàn hơn. Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) cùng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 là công cụ quan trọng hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ về phát triển công dân số và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”…

Công an xã miền núi Long Quảng (TP Huế) cùng các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã lan tỏa chuyển đổi số đến bà con đồng bào dân tộc thiểu số.

Để đảm bảo các điều kiện thúc đẩy phát triển công dân số, Công an TP Huế đang triển khai đợt cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp 5 nhóm thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID. Mục tiêu phấn đấu đến hết tháng 2/2027, 100% công dân đủ điều kiện cư trú trên địa bàn được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp đầy đủ 5 nhóm thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID gồm: Giấy khai sinh, Thẻ ngân hàng/Ví điện tử, Tài khoản an sinh xã hội, Số thuê bao di động, Sổ sức khoẻ điện tử.

Lãnh đạo Công an TP Huế khẳng định, công dân đã được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp đủ 5 nhóm thông tin giấy tờ cơ bản trên VNeID sẽ tiếp cận hiệu quả, nhanh chóng các dịch vụ số, giúp xác thực danh tính nhanh chóng, chính xác, giảm rủi ro làm giả giấy tờ và tạo nền tảng vững chắc cho dịch vụ công trực tuyến, giao dịch điện tử an toàn.

Công an xã Hưng Lộc (TP Huế) hướng dẫn người dân tích hợp, cài đặt các loại hồ sơ trên ứng dụng VNeID.

Đồng thời, giảm việc phải sử dụng nhiều giấy tờ giấy khi thực hiện các giao dịch, giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ theo hướng khai thác dữ liệu số từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành; thuận lợi trong xác thực thông tin; giảm thời gian và công sức đi lại. Mặt khác, công dân còn được hưởng các chính sách khuyến khích của Nhà nước theo quy định khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP, công dân hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID và thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng điều kiện quy định sẽ được miễn, giảm phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Công an TP Huế khẳng định, việc triển khai cao điểm chính là bước đi cụ thể, chủ động của Công an TP Huế góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thời gian cao điểm, Đại tá Phan Quốc Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội về yêu cầu Công an các xã, phường khẩn trương rà soát, phân loại toàn bộ số công dân cần phải thực hiện; xác định rõ nguyên nhân, giao trách nhiệm cụ thể đến từng địa bàn, từng cán bộ; thường xuyên theo dõi, cập nhật kết quả và kịp thời báo cáo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để dồn khối lượng công việc vào thời gian cuối đợt cao điểm.

Công an TP Huế lấy người dân làm trung tâm trong công tác chuyển đổi số.

Trong thời gian cao điểm, tại các điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, định danh điện tử của Công an TP Huế, Công an các xã, phường sẽ tăng cường thời gian làm việc, tổ chức tiếp nhận hồ sơ vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả các buổi tối và ngày nghỉ. Trong quá trình thực hiện, có giải pháp hỗ trợ với từng trường hợp người cao tuổi, người đi lại khó khăn, người chưa thành thạo công nghệ và các trường hợp còn gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục, bảo đảm người dân được hướng dẫn đầy đủ, thuận tiện.

Cùng với nhiệm vụ phát triển công dân số, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Huế triển khai tháng cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về đăng ký, quản lý cư trú; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn những điểm mới của các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực cư trú, căn cước; đồng thời triển khai kế hoạch số hóa hồ sơ cư trú trong tàng thư căn cước, cư trú.

Lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”

Xác định, hình thành công dân số là yếu tố then chốt quyết định thành công cuộc cách mạng chuyển đổi số. Trước yêu cầu cấp thiết này, thời gian qua, phong trào “Bình dân học vụ số” được TP Huế triển khai với mục tiêu phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho toàn dân, không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

Thời gian qua, các lực lượng, đơn vị trên địa bàn TP Huế đã triển khai nhiều mô hình phù hợp, thân thiện với từng nhóm đối tượng. Tiêu biểu như mô hình “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Đội sinh viên tình nguyện số”, “Gia đình số”, “Chợ số - Nông thôn số”, cùng các lớp học cộng đồng hàng tuần tại phường, xã trên toàn địa bàn thành phố.

Công an TP Huế triển khai đợt cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp 5 nhóm thông tin giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID.

Là lực lượng nòng cốt, Công an các xã, phường đã tích cực thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”. Điển hình, Công an xã Hưng Lộc, Công an xã miền núi Long Quảng… thực hiện có hiệu phong trào “Bình dân học vụ số”, duy trì hoạt động hiệu quả các Tổ công nghệ số cộng đồng trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, cài đặt tích hợp sổ sức khỏe điện tử, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến...

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Trưởng Công an xã Hưng Lộc cho biết, thời gian qua, Công an cấp xã đẩy mạnh, kết hợp truyền thống với hiện đại thông qua nền tảng số, ứng dụng mạng xã hội (zalo, facebook…). Qua đó, giúp người dân tiếp cận thông tin được nhanh, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tố giác tội phạm trên nền tảng số thuận tiện, dễ dàng hơn. Ngày càng có nhiều người dân gửi nhiều tin báo tố giác tội phạm, phản ánh về tình hình ANTT qua các ứng dụng, giúp Công an bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng phạm tội…

Phong trào "Bình dân học vụ số" được nhiều Công an các xã, phường trên địa bàn TP Huế triển khai có hiệu quả.

Ngày 2/10, Công an TP Huế cho biết, đường dây nóng của Giám đốc Công an thành phố đã chính thức được đưa vào hoạt động, nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của cơ quan, tổ chức và người dân liên quan đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Theo đó, số điện thoại đường dây nóng của Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế là 091.9697575, được duy trì 24h trong ngày, 7 ngày trong tuần. Thông qua đường dây nóng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể phản ánh, tố giác các vụ việc, vấn đề liên quan đến ANTT; đồng thời phản ánh những nội dung liên quan đến hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố. Thông tin được tiếp nhận qua cuộc gọi điện thoại, qua ứng dụng Zalo, tin nhắn SMS và tin nhắn Zalo. Việc công bố và duy trì đường dây nóng nhằm tăng cường các kênh tiếp nhận thông tin từ cơ sở, tạo điều kiện để người dân, cơ quan, tổ chức kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng Công an. Qua đó, góp phần chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm ANTT trên địa bàn.