Công an TP Huế lập nhiều thành tích sau 1 tháng ra quân cao điểm

Ngày 11/11, Công an TP Huế tổ chức Hội nghị sơ kết 1 tháng triển khai cao điểm 60 ngày, đêm tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm đối với người nước ngoài; triển khai các tổ địa bàn và tổ nghiên cứu chuyên đề giúp việc Ban Giám đốc.

Hội nghị do Đại tá Nguyễn Đình Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Huế chủ trì.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sau 1 tháng triển khai đợt cao điểm, với tinh thần chủ động, quyết liệt, Công an các đơn vị, địa phương tại TP Huế đã huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ANTT địa bàn.

Trên lĩnh vực trật tự xã hội, lực lượng Công an TP Huế phát hiện, điều tra, làm rõ, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng so với trước đó. Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được triển khai đồng bộ; duy trì 18/40 xã, phường đạt tiêu chí không ma túy. Trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, môi trường, khởi tố 4 vụ/7 bị can, xử lý hành chính 48 vụ việc vi phạm.

Các tổ công tác của Công an TP Huế lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm 60 ngày, đêm.

Công an cấp xã đã phát hiện, xử lý gần 2.400 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng, với số tiền phạt hơn 800 triệu đồng.

Từ ngày 8/10 đến 8/11, lực lượng CSGT Công an TP Huế tổ chức 479 tổ, 492 ca tuần tra, kiểm soát; kiểm tra 8.605 phương tiện, lập biên bản 4.288 trường hợp vi phạm, trong đó có 246 trường hợp thuộc lứa tuổi học sinh; dự kiến xử phạt hơn 9,97 tỷ đồng. Qua kiểm tra 1.880 trường hợp, phát hiện 2 người điều khiển ô tô vi phạm quy định về ma túy.

CSGT Công an TP Huế tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đáng chú ý, hoạt động của Tổ công tác 785 và các Tổ tuần tra Công an cấp xã tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo thế chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.

Từ ngày 8/10 đến 8/11, các tổ công tác đã phát hiện, xử lý hơn 1.300 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Các đơn vị tập trung đấu tranh với tội phạm đường phố, các hành vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên, không để hình thành các nhóm đối tượng gây mất ANTT.

CSGT Công an TP Huế kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông.

Song song với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, CBCS Công an TP Huế luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong những tình huống nguy cấp.

Tiêu biểu, cán bộ Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an TP Huế cùng người dân cứu sống một phụ nữ đuối nước trên sông Hương; Công an xã Quảng Điền phối hợp với người dân cứu sống 2 ngư dân bị lật thuyền; cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động dũng cảm cứu người đuối nước giữa đêm khuya.

Với những hành động dũng cảm, các tập thể, cá nhân liên quan đã được lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen và được Giám đốc Công an TP Huế tặng giấy khen.

Các băng nhóm thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật được các tổ công tác Công an TP Huế kịp thời phát hiện, xử lý.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc khắc phục hạn chế, không chủ quan với kết quả bước đầu; tiếp tục xác định đợt cao điểm là nhiệm vụ trọng tâm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác.

Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chú trọng quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài; nâng cao hiệu quả nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm đường phố và các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên.

Đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả Tổ công tác 785, các Tổ tuần tra Công an, phân công nhiệm vụ đảm bảo 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu cao điểm 60 ngày, đêm để giữ vững ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.