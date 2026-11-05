Công an TP Huế làm việc với hai người đăng hình ảnh nhạy cảm vụ ô tô VF3

Ngày 5-11, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị phát hiện hai tài khoản Facebook có tên “Minh Khang Nguyễn” và “Ni SeVen” đăng tải bài viết kèm hình ảnh nhạy cảm liên quan vụ việc xảy ra trong ô tô VF3, được lan truyền trên mạng xã hội ngày 3-11.

Công an Huế xác minh, xử lý người đăng hình ảnh nhạy cảm vụ ô tô VF3.

Theo xác minh của cơ quan công an, tài khoản Facebook “Minh Khang Nguyễn” do bà N.T.T.M.X (trú phường Thuận An, TP Huế) sử dụng; tài khoản “Ni SeVen” do N.Đ.L (trú phường Thuận Hóa, TP Huế) quản lý.

Phòng An ninh mạng đã phối hợp Công an phường Thuận An và Công an phường Thuận Hóa mời những người liên quan đến làm việc. Tại cơ quan Công an, bà N.T.T.M.X và N.Đ.L thừa nhận hành vi đăng tải các nội dung, hình ảnh nêu trên là vi phạm pháp luật.

Theo cơ quan công an, hành vi của hai người có dấu hiệu vi phạm quy định tại Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15-5-2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, đối với hành vi đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy.

Hiện Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp liên quan theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh nhạy cảm của người khác lên không gian mạng khi chưa được sự đồng ý. Việc tùy tiện phát tán những nội dung này không chỉ xâm phạm quyền riêng tư, danh dự, nhân phẩm của người liên quan mà còn có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý.

Người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin; không tiếp tay lan truyền các nội dung nhạy cảm, chưa được kiểm chứng hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.