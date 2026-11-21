Theo Công an TP. Huế, qua triển khai đợt cao điểm, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 228 vụ với 361 đối tượng; khởi tố 80 vụ với 226 bị can.

Trong đó, lĩnh vực trật tự xã hội phát hiện, xử lý 77 vụ với 191 đối tượng; lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, môi trường 57 vụ với 66 đối tượng; lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma túy 32 vụ với 65 đối tượng.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý gần 2.400 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và hơn 4.200 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Đáng chú ý, Công an TP. Huế thông tin về hai vụ án đang được dư luận quan tâm trên địa bàn.

Đối với vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại một số trường học, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và lãnh đạo thành phố về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, Công an TP. Huế đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổng rà soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn bán trú, tập trung làm rõ những dấu hiệu vi phạm.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi đưa hối lộ, gồm: Huỳnh Thị Châu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Minh Châu (trụ sở tại tổ dân phố Triều Thủy, phường Mỹ Thượng) và Huỳnh Thị Ngọc Lan, chủ hộ kinh doanh thực phẩm Huỳnh Thị Ngọc Lan (trụ sở tại tổ dân phố Nam Thượng, phường Mỹ Thượng).

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố 2 bị can về hành vi nhận hối lộ là nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành.

Đối với vụ án “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, “Dâm ô đối với ngưới dưới 16 tuổi”, “Mua dâm người dưới 18 tuổi”, “Môi giới mại dâm”, Công an TP. Huế cho biết qua quá trình điều tra đã làm rõ tất cả các đối tượng có liên quan; lực lượng công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về các tội danh nêu trên.

Công an TP. Huế khẳng định đây là hai vụ án khác nhau, hoàn toàn độc lập về nội dung, đối tượng và tình tiết. Tuy nhiên, lợi dụng thông tin công khai xuất hiện gần nhau nên một số cá nhân cố tình gán ghép hai vụ án với nhau, phát tán, bình luận những thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm một số cá nhân, tổ chức. Công an Thành phố đã xác minh, xử phạt 10 trường hợp về các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, phạt tiền 126,25 triệu đồng. Công an TP. Huế đang phối hợp Công an 6 tỉnh, thành phố củng cố hồ sơ xử lý 6 trường hợp. Kết quả xử lý đã kịp thời ngăn chặn tình trạng tán phát thông tin sai sự thật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đang tiếp tục điều tra, làm rõ hai vụ án trên.