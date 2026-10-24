Công an TP Huế hoàn thành thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 năm 2026

Công an TP Huế vừa hoàn thành thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 năm 2026. Theo đó, việc thu nhận mẫu được tổ chức tại 4 điểm tập trung ở các xã, phường: Phú Bài, Phú Xuân, Phong Điền và Phú Lộc. Tại điểm thu nhận mẫu đặt tại hội trường UBND phường Phú Bài, phục vụ thân nhân liệt sĩ thuộc các phường, xã: Phú Bài, Thanh Thủy, Hương Thủy, Thuận Hóa, An Cựu, Vỹ Dạ, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Phú Vang và Phú Vinh…

Hỗ trợ thân nhân các liệt sĩ đến địa điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN.

Công tác tiếp đón, hướng dẫn, kiểm tra thông tin, thu nhận mẫu và cập nhật dữ liệu tại các điểm được thực hiện theo quy trình, bảo đảm yêu cầu chuyên môn. Việc bố trí cán bộ, chiến sĩ Công an xã túc trực tại các điểm thu nhận tại địa phương giúp thân nhân liệt sĩ thuận tiện hơn trong quá trình đi lại, cung cấp thông tin và lấy mẫu. Đối với những trường hợp tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng đi lại, Công an TP Huế bố trí các tổ công tác lưu động trực tiếp đến nhà thu nhận mẫu ADN.

Đối tượng thu nhận mẫu lần này là những thân nhân liệt sĩ thuộc họ ngoại và có quan hệ huyết thống phù hợp.

Đối tượng thu nhận mẫu lần này là thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo hướng dẫn chuyên môn, trong đó có những người thuộc họ ngoại và có quan hệ huyết thống phù hợp để phục vụ đối chiếu, xác minh. 532 mẫu ADN được thu nhận là nguồn dữ liệu bổ sung cho quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng có thêm căn cứ khoa học để đối chiếu với dữ liệu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, phục vụ công tác xác minh khi có điều kiện phù hợp.

Thông qua hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, Công an TP Huế tiếp tục phát huy trách nhiệm trong thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, chung tay cùng các cơ quan chức năng và gia đình liệt sĩ tìm kiếm thông tin về những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi dữ liệu được bổ sung hôm nay góp phần nuôi dưỡng hy vọng để một ngày nào đó, những liệt sĩ chưa rõ danh tính có thể được gọi đúng tên, trở về với quê hương và trong ký ức trọn vẹn của gia đình.

Đối với các thân nhân già yếu, Công an TP Huế cử Tổ lưu động đến tận nhà để lấy mẫu sinh phẩm ADN.

Tại hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm” vừa được tổ chức, UBND Huế cho biết, đã tiếp nhận 223 thông tin về mộ liệt sĩ. Lực lượng chức năng đã tổ chức khảo sát, xác minh 192 lượt nguồn tin và tìm kiếm tại 85 vị trí, tạo cơ sở phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

Đối với địa bàn trong nước, trong số 169 nguồn tin về mộ liệt sĩ, có 144 thông tin về mộ đơn và 25 thông tin về mộ tập thể. Số lượng liệt sĩ dự kiến theo các nguồn tin này khoảng 825-874 trường hợp. Tại Lào, thành phố tiếp nhận 54 thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ. Trong công tác tìm kiếm, quy tập, mùa khô 2025 - 2026 và tính đến thời điểm báo cáo, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, cất bốc được 13 hài cốt liệt sĩ, gồm 10 hài cốt tại Lào và 3 hài cốt trên địa bàn thành phố.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại xã Nam Đông, TP Huế.

Điều đáng nói, bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, TP Huế đạt kết quả đáng chú ý trong công tác lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN.

Từ ngày 13/8, thành phố hoàn thành khai quật, lấy mẫu tại 7.282/7.282 phần mộ thuộc 42/42 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, 3.908 mẫu sinh phẩm đạt chuẩn đã được bàn giao cho Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam phục vụ công tác giám định, sớm hơn 8 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia. Cùng với đó, trong đợt lấy mẫu đợt 1 năm 2026, Công an TP Huế phối hợp thu nhận mẫu ADN của 1.975/2.000 thân nhân liệt sĩ, đạt 98,75%, vượt 28,75% chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Mỗi dữ liệu được bổ sung góp phần trả lại tên cho những liệt sĩ chưa rõ danh tính.

Hiện, TP Huế đang tiếp tục tăng cường thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, tập trung vào những địa bàn có nguồn tin đáng tin cậy, đặc biệt là các khu vực nghi có mộ tập thể. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, phân tích, đối chiếu dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tiếp tục thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ giám định ADN.