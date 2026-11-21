Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP Huế, thông tin tại buổi họp báo sáng 21/11.

Khởi tố 4 bị can trong vụ đưa, nhận hối lộ tại trường học

Ngày 21/11, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 11 của UBND TP Huế, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an thành phố, thông tin về hai vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế thụ lý, trong đó có vụ đưa, nhận hối lộ liên quan đến hoạt động cung cấp thực phẩm cho các trường học.

Đáng chú ý, lãnh đạo Công an TP Huế khẳng định hai vụ án hoàn toàn độc lập về nội dung, đối tượng và tình tiết, không có mối liên hệ như một số thông tin gán ghép đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Đại tá Hồ Xuân Phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan đến hành vi đưa và nhận hối lộ trong hoạt động cung cấp thực phẩm bán trú tại một số trường học trên địa bàn.

9 trường hợp có hoạt động đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật đã được Công an TP Huế phát hiện và xử lý

Hai bị can bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ là Dương Quang Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân) và Ngô Hoàng Quốc Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành (phường Hóa Châu).

Hai bị can bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ gồm Huỳnh Thị Châu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Minh Châu và Huỳnh Thị Ngọc Lan, chủ hộ kinh doanh thực phẩm Huỳnh Thị Ngọc Lan.

Vụ án được điều tra sau khi Công an thành phố triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và lãnh đạo địa phương về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Lực lượng công an đã tiến hành rà soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú tại trường học, tập trung xác minh những dấu hiệu vi phạm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và trách nhiệm của những người liên quan.

Hai vụ án độc lập, xử phạt nhiều trường hợp tung tin sai sự thật

Đối với vụ án thứ hai, theo Đại tá Hồ Xuân Phương, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can liên quan đến các hành vi xâm hại người chưa thành niên. Các hành vi được điều tra gồm giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, mua dâm người dưới 18 tuổi, mua dâm và môi giới mại dâm.

Lãnh đạo Công an TP Huế nhấn mạnh đây là hai vụ án hoàn toàn khác nhau về nội dung, đối tượng và tình tiết. Tuy nhiên, lợi dụng việc thông tin về hai vụ án xuất hiện gần nhau, một số cá nhân đã cố tình gán ghép, phát tán và bình luận những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và nhân phẩm của một số cá nhân, tổ chức.

Liên quan đến tình trạng này, Công an TP Huế đã xử phạt 10 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội với tổng số tiền 126,25 triệu đồng. Đồng thời, đơn vị đang phối hợp với công an 6 tỉnh, thành phố củng cố hồ sơ để xử lý 6 trường hợp khác.

Đại tá Hồ Xuân Phương cho biết, hai vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Khi các nội dung được làm sáng tỏ, cơ quan chức năng sẽ công khai thông tin. Phó Giám đốc Công an TP Huế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ, phát tán những nội dung chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

"Đối với hai vụ án nói trên, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết và trách nhiệm của những người liên quan. Những kết quả tiếp theo khi được làm sáng tỏ sẽ được công khai theo quy định pháp luật", Đại tá Hồ Xuân Phương thông tin.

Trước đó vào ngày 14/11, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Huế cho biết, qua rà soát, xác minh trên không gian mạng, đơn vị đã phát hiện, xử lý 9 trường hợp tại TP Huế có hoạt động đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn thành phố xin từ chức. Những nội dung này gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.