Công an TP Huế giành Hạng Nhì Diễn tập An ninh mạng quốc gia 2026

Đội thi “Ô Cầu Dền” với sự tham gia của cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng An ninh mạng - Công an TP Huế

Với thành tích Hạng Nhì tại Diễn tập An ninh mạng quốc gia năm 2026 khẳng định năng lực chuyên môn, tinh thần phối hợp và khả năng ứng phó sự cố của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế, tạo nền tảng bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu trong tiến trình chuyển đổi số.

An ninh mạng Huế khẳng định năng lực thực chiến

Ngày 27/10/2026, tại Hà Nội, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) tổ chức Diễn tập An ninh mạng quốc gia năm 2026. Đại diện Phòng An ninh mạng – Công an TP Huế cùng Đội thi “Ô Cầu Dền” đã xuất sắc giành Hạng Nhì chung cuộc, ghi dấu ấn về trình độ chuyên môn và năng lực xử lý tình huống thực chiến.

Chương trình quy tụ 10 đội thi, gồm cán bộ, chiến sĩ và chuyên viên thuộc lực lượng an ninh mạng các địa phương cùng các đơn vị chuyên trách của nhiều bộ, ban, ngành trên cả nước. Đây là dịp kiểm nghiệm khả năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý các nguy cơ mất an toàn thông tin trong những tình huống đòi hỏi phản ứng nhanh, chính xác.

Phối hợp liên lực lượng, xử lý thử thách thực chiến

Tham gia đội “Ô Cầu Dền”, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng – Công an TP Huế phối hợp cùng các đơn vị Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh Tây Ninh và Cục Chuyển đổi số – Văn phòng Quốc hội.

Toàn cảnh chương trình diễn tập

Trong thời gian tác chiến từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 31 phút, các thành viên phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ cấp thiết: Ngăn chặn tấn công, duy trì hoạt động hệ thống, truy vết hành vi và thu thập chứng cứ điện tử. Với áp lực cao và phần lớn thành viên lần đầu phối hợp trong cùng một tình huống thực chiến, đội vẫn duy trì tinh thần tập trung, chia sẻ thông tin và phối hợp xử lý nhiệm vụ.

Kết quả, đội “Ô Cầu Dền” đã giải quyết thành công 39/43 thử thách do Ban tổ chức đưa ra cho thấy khả năng phân tích, đánh giá tình huống và triển khai giải pháp kỹ thuật của các thành viên. Thành tích này cũng phản ánh vai trò quan trọng của sự phối hợp liên lực lượng trong ứng phó các nguy cơ trên không gian mạng.

Củng cố an toàn thông tin, hướng tới phát triển bền vững

Hạng Nhì chung cuộc là sự ghi nhận đối với nỗ lực, bản lĩnh và năng lực chuyên môn của Đội “Ô Cầu Dền”, trong đó có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng – Công an TP Huế. Kết quả diễn tập tạo thêm cơ sở thực tiễn để tiếp tục nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, xử lý sự cố và bảo vệ dữ liệu, hệ thống thông tin.

Trong thời gian tới, việc phát huy kinh nghiệm từ diễn tập, tăng cường huấn luyện chuyên sâu, trao đổi nghiệp vụ và phối hợp giữa các lực lượng có ý nghĩa thiết thực đối với công tác bảo đảm an ninh mạng Huế. Trọng tâm là chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, ứng phó kịp thời với các cuộc tấn công, bảo đảm hoạt động liên tục của những hệ thống thông tin trọng yếu trên địa bàn thành phố.

Cùng với phát triển hạ tầng số và nâng cao chất lượng quản trị, bảo đảm an toàn thông tin là điều kiện quan trọng để củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào môi trường số. Từ những kết quả thực chiến, Công an TP Huế tiếp tục có thêm động lực nâng cao năng lực bảo vệ không gian mạng, góp phần xây dựng chính quyền số an toàn, thúc đẩy chuyển đổi số hiệu quả và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố./.