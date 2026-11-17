Giữa tháng 11/2026, Văn phòng Bộ Công an và Công an TP Huế phối hợp với một số xã biên giới ở TP Huế tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống mua bán người năm 2026.

Tại xã Phú Vinh (TP Huế), đây là địa bàn được Bộ Công an xác định có tình hình phức tạp về an ninh quốc gia trên lĩnh vực xuất nhập cảnh. Trong năm 2025, Công an xã phát hiện một vụ tổ chức xuất cảnh trái phép và đã xử lý theo quy định; năm 2026, trên địa bàn có 9 trường hợp công dân ở nước ngoài bị trục xuất về Việt Nam, trong đó có một số trường hợp xuất cảnh trái phép…

Công an xã biên giới miền núi ở TP Huế tuyên truyền các loại tội phạm đến bà con đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền các chuyên đề trọng tâm về: “Thực trạng và giải pháp đấu tranh với tội phạm mua bán người ở khu vực biên giới” và “Nhận diện tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thông qua các nội dung tuyên truyền, người dân được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ, lôi kéo, môi giới việc làm trái phép; đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và bảo vệ bản thân, gia đình.

Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Phú Vinh cho rằng, tội phạm mua bán người là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền con người, danh dự, nhân phẩm và tính mạng của nạn nhân, để lại nhiều hệ lụy nặng nề cho gia đình và xã hội. Trước sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội, các đối tượng ngày càng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để dụ dỗ, lôi kéo người dân thông qua các chiêu trò như tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao”, môi giới hôn nhân trá hình hoặc hứa hẹn đưa người đi lao động, học tập ở nước ngoài.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Huế tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy và mua bán người cho học sinh ở xã biên giới miền núi A Lưới 2.

“Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trong thời gian tới; các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tăng cường phối hợp với lực lượng Công an xã Phú Vinh đổi mới hình thức tuyên truyền, đưa thông tin đến từng thôn, từng hộ gia đình”, Chủ tịch UBND xã Phú Vinh Nguyễn Văn Tân cho hay.

Trước thực trạng đời sống của một bộ phận người dân vùng biên, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn; khả năng tiếp cận thông tin, kiến thức pháp luật ở một số địa bàn còn hạn chế…; đây là những yếu tố khiến người dân dễ bị các đối tượng mua bán người dụ dỗ, lợi dụng.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người vừa qua, lực lượng chức năng TP Huế đã rà soát, lập danh sách quản lý hơn 12.400 công dân vắng mặt tại 12 xã, phường trên hai tuyến biên giới miền núi và vùng biển, trong đó có gần 2.800 người dưới 18 tuổi. Qua xác minh, lực lượng chức năng chưa phát hiện đường dây, băng nhóm liên quan đến hoạt động mua bán người trên địa bàn.

Theo cơ quan chức năng, việc nắm chắc biến động nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý chặt chẽ người vắng mặt tại địa phương giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, không để các đối tượng có cơ hội hình thành đường dây hay thực hiện hành vi vi phạm.

Công an phường Dương Nỗ (TP Huế) kịp thời ngăn chặn anh T.V.V bị lừa sang Campuchia qua mạng xã hội.

Ông Hồ Văn Cườm (dân tộc Pa Cô, xã A Lưới 3) chia sẻ: “Trước đây, bà con nghe lời ngon ngọt trên mạng hay kẻ xấu xúi giục đi làm ăn xa lương cao là dễ tin lắm. Nhưng nhờ cán bộ đến tận nhà, lên tận rẫy hướng dẫn, chiếu video cho xem về thủ đoạn của kẻ lừa đảo mua bán người nên bà con hiểu rõ rồi. Giờ ai nói đi làm xa không rõ nguồn gốc là bà con báo ngay cho xã”...

Thông qua việc tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng “lá chắn” phòng ngừa ngay từ cơ sở.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an và Bộ đội biên phòng chú trọng hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống thông qua các chương trình an sinh xã hội như “Nâng bước em đến trường”, “Mô hình nuôi em”, “Bò giống giúp người nghèo”, “Hũ gạo tình thương”, “Ngôi nhà xanh”... Việc hỗ trợ sinh kế, cải thiện đời sống góp phần giảm nguy cơ người dân bị dụ dỗ, lừa gạt bởi những lời hứa hẹn về việc làm và thu nhập cao.

Các tiểu phẩm tái hiện sinh động những tình huống thực tế, vạch rõ phương thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm mua bán người.

Bên cạnh tuyên truyền phòng chống mua bán người ở các xã biên giới; từ ngày 8 đến ngày 11/11, Văn phòng Bộ Công an cũng phối hợp với Công an TP Huế, Đại học Huế đưa cảnh báo mua bán người đến tận giảng đường. Hàng ngàn sinh viên đại diện cho Trường Đại học Y - Dược, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế, Đại học Sư phạm và Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tham dự.

Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Công an TP Huế vừa trao quà cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại đợt tuyên truyền mua bán người.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng mua bán người thường lợi dụng mạng xã hội, nền tảng trực tuyến mời chào như “việc nhẹ, lương cao”, tuyển dụng lao động ở nước ngoài với thu nhập hấp dẫn hay môi giới kết hôn với người nước ngoài. Sau khi đưa nạn nhân vào bẫy, các đối tượng có thể ép buộc lao động, bóc lột tình dục, đưa vào các cơ sở kinh doanh karaoke, massage... Trong đó, học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên là nhóm có nguy cơ cao bị các đối tượng nhắm đến do còn thiếu kinh nghiệm sống, kỹ năng nhận diện và xử lý những tình huống có dấu hiệu lừa đảo, dụ dỗ trên không gian mạng.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã tập trung phổ biến những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người; hướng dẫn nhận diện các dấu hiệu bất thường trong tuyển dụng lao động, môi giới việc làm, kết bạn và giao lưu trên mạng xã hội. Đồng thời, trang bị kỹ năng tự bảo vệ, cách xử lý khi phát hiện nguy cơ bị mua bán và hướng dẫn cung cấp thông tin, tố giác hành vi vi phạm đến cơ quan chức năng.

Thiếu tá Trần Anh Tiến, Trưởng Ban Thanh niên Công an TP Huế cho biết, thông qua hình thức sân khấu hóa gần gũi, trực quan, các tiểu phẩm được tái hiện sinh động những tình huống thực tế, vạch rõ phương thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm mua bán người. Qua đó, góp phần trang bị kỹ năng phòng ngừa, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; đồng thời thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ Công an TP Huế trong công tác phòng, chống mua bán người…