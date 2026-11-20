Ngày 20/11, Công an TP Huế tổ chức lễ ra mắt thư viện số Công an thành phố, đánh dấu bước phát triển mới trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ công tác học tập, nghiên cứu và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCS.

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế cùng các đại biểu tại lễ ra mắt thư viện số Công an thành phố.

Được bố trí tại tầng 6 của trụ sở Công an TP Huế, thư viện số Công an thành phố có diện tích 145,5 m2, được quy hoạch thành nhiều khu chức năng, kết hợp hài hòa giữa không gian đọc truyền thống và môi trường học tập ứng dụng công nghệ hiện đại.

Từ khu vực quản lý, giám sát, số hóa tư liệu, kho sách mở, kho sách đóng đến không gian đọc sách điện tử, học tập công nghệ và trưng bày, giới thiệu sách mới đều được bố trí khoa học, tạo thuận lợi cho CBCS trong quá trình tra cứu, khai thác và sử dụng tài liệu.

Thư viện số Công an TP Huế ứng dụng công nghệ hiện đại, lưu trữ hàng trăm đầu sách, báo, tài liệu.

Đáng chú ý, hệ thống kho sách của thư viện số Công an TP Huế có khả năng lưu trữ từ 800 đến 900 tên sách, báo, tạp chí, bao gồm nhiều tài liệu chuyên ngành, tài liệu nghiệp vụ và hệ thống tủ sách pháp luật, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức chuyên môn cũng như các quy định pháp luật của CBCS.

Thư viện số Công an TP Huế giúp CBCS tìm kiếm, tra cứu tài liệu thuận lợi hơn.

Điểm nhấn của thư viện số là việc ứng dụng công nghệ RFID cùng hệ thống thiết bị tự động hóa trong quản lý và khai thác tài liệu. Công nghệ này cho phép kiểm soát an ninh, hỗ trợ nhận diện, quản lý tài liệu, đồng thời tự động hóa quy trình mượn, trả sách, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi cho người sử dụng.

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế cho biết, việc đưa thư viện số vào hoạt động không chỉ góp phần xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu hiện đại, khuyến khích văn hóa đọc trong lực lượng Công an thành phố mà còn tạo điều kiện để CBCS chủ động tiếp cận tri thức, cập nhật kiến thức pháp luật, khoa học công nghệ và những vấn đề mới trong thực tiễn công tác, chiến đấu.

Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong Công an TP Huế, từng bước đổi mới phương thức quản lý, khai thác thông tin, xây dựng lực lượng Công an thành phố chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.