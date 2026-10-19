Công an TP Huế chủ động tuần tra, chặn tội phạm từ cơ sở

Kịp thời phát hiện, đấu tranh với tội phạm

Từ ngày 8/10, Công an TP Huế triển khai các Tổ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự (Tổ 785), tập trung phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Với phương châm chủ động, quyết liệt, tuần tra có trọng tâm, trọng điểm, lực lượng tăng cường kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở.

Chủ động tuần tra, chặn tội phạm từ cơ sở.

Khoảng 17 giờ ngày 13/10, trong quá trình tuần tra, Tổ 785 phát hiện hai thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Qua đấu tranh, Nguyễn T. T. (SN 2012, trú tại phường Mỹ Thượng) khai nhận cùng Đặng V. T. (SN 2012, trú tại phường Kim Long) trộm cắp xe mô tô mang biển kiểm soát 75AA-365.17 trên đường Nguyễn Phúc Lan.

Từ thông tin thu thập được, Tổ 785 phối hợp Công an phường Kim Long xác minh, làm rõ hành vi của hai đối tượng. Vụ việc được bàn giao Công an phường Kim Long tiếp tục thụ lý, điều tra theo quy định.

Trước đó, ngày 12/10, Tổ 785 phối hợp Công an phường Phú Xuân xác minh, truy xét vụ trộm cắp điện thoại di động iPhone 16 xảy ra khoảng 7 giờ cùng ngày tại khu vực ngã ba đường Lê Huân - Thạch Hãn. Qua truy xét, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Đ. (SN 1990, trú tại phường Hương An) là người thực hiện hành vi trộm cắp.

Từ khi triển khai đến nay, các Tổ 785 đã phát hiện, xử lý hơn 15 vụ việc vi phạm pháp luật và hơn 100 trường hợp vi phạm với khoảng 120 lỗi, chủ yếu liên quan đến trật tự, an toàn giao thông.

Tăng cường tuần tra, chủ động phòng ngừa

Các Tổ 785 nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tại những tuyến đường, địa bàn tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự.

Tổ 785, công an TP Huế triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự.

Trên cơ sở nắm chắc tình hình, các tổ công tác tập trung phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, ma túy, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép, vận chuyển hàng cấm, hàng giả và hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Công tác kiểm tra phương tiện có dấu hiệu nghi vấn, xử lý vi phạm giao thông, vi phạm nồng độ cồn và các hành vi liên quan đến ma túy cũng được chú trọng.

Địa bàn tuần tra được bố trí tại khu vực xung quanh trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, mục tiêu trọng điểm, ngân hàng, tiệm vàng, địa bàn giáp ranh phức tạp, nơi tập trung đông người và những tuyến đường thường xảy ra tội phạm, vi phạm pháp luật.

Để bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục, Công an TP Huế bố trí bốn Tổ 785 phụ trách các địa bàn trên toàn thành phố. Thành phần mỗi tổ gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, cảnh sát ma túy, cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động, tổ chức ba ca tuần tra mỗi ngày.

Thời gian, tuyến đường và khu vực hoạt động được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thực tế, tập trung vào những địa bàn, khung giờ tiềm ẩn nguy cơ cao.

Cùng với lực lượng cấp thành phố, công an các xã, phường cũng bố trí tổ tuần tra, kiểm soát hằng ngày. Việc triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở góp phần tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, hạn chế nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp.

Thông qua hoạt động tuần tra chủ động, liên tục và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, Công an TP Huế hướng đến nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh.