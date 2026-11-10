Clip Công an TP Huế bám địa bàn, hỗ trợ người dân ứng phó thiên tai.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn TP Huế xảy ra tình trạng sạt lở đất đá, cây xanh gãy đổ, gây ảnh hưởng đến giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an thành phố đã chủ động bám sát địa bàn, triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ.

Ngày 9/11, tại xã A Lưới 5, mưa lớn khiến đất đá và cành cây từ taluy tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông tại Km61+200 đến Km61+300 trên tuyến Quốc lộ 49.

Công an xã A Lưới 5 đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cảnh báo, hướng dẫn phương tiện lưu thông, thu dọn đất đá, cành cây, khơi thông tuyến đường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã A Lưới 5 đã phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức cảnh báo, hướng dẫn phương tiện lưu thông, đồng thời huy động lực lượng thu dọn đất đá, cành cây, khơi thông tuyến đường.

Trước nguy cơ sạt lở tại một số khu vực xung yếu, lực lượng Công an còn phối hợp tổ chức di dời người dân cùng tài sản đến nơi an toàn, chủ động phòng ngừa những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

Tiếp đó, ngày 10/11, tại xã A Lưới 3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế đã phối hợp với Cảnh sát cơ động, Công an xã và người dân xử lý các điểm cây xanh gãy đổ, đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường.

Cảnh sát giao thông Công an TP Huế đã phối hợp với Cảnh sát cơ động, Công an xã và người dân xử lý các điểm cây xanh gãy đổ, đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường.

Các lực lượng khẩn trương thu dọn chướng ngại vật, giải phóng mặt đường, góp phần khôi phục giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Dù thời tiết bất lợi, địa hình hiểm trở, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố vẫn tích cực bám địa bàn, kịp thời có mặt tại những khu vực xảy ra sự cố để hỗ trợ người dân.

Từ cảnh báo nguy cơ sạt lở, phân luồng giao thông đến di dời người dân và khắc phục hậu quả thiên tai, mỗi việc làm đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an nhân dân.