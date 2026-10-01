Công an TP Hồ Chí Minh xử lý vấn nạn lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước cổng trường

Thông tin này được Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó Trưởng Phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố cho biết tại họp báo các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chiều 30/9.

Tình trạng này chủ yếu tập trung vào các khung giờ cao điểm từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 phút và từ 16 giờ đến 17 giờ 30 phút hằng ngày, khiến học sinh phải đi bộ dưới lòng đường, gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm và trật tự công cộng, trật tự đô thị.

Phụ huynh đón học sinh trước một trường THCS trên đường Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định.

Qua rà soát, trên địa bàn thành phố có khoảng hơn 1.484 cơ sở giáo dục, trong đó Công an thành phố đã rà soát, xác định có 526 cơ sở giáo dục phức tạp về trật tự công cộng đang thực hiện chuyển hóa. Hiện nay, còn khoảng 62 trường học (tập trung chủ yếu khu vực trung tâm thành phố có tình trạng phức tạp về an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị và các tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè. Trước các trường như: Trường THPT Võ Thị Sáu, đường Lê Văn Duyệt; Trường THCS Lý Tự Trọng, đường Lê Đức Thọ; Trường THPT Gò Vấp, đường Nguyễn Thái Sơn; Trường THCS Hà Huy Tập, đường Phan Đăng Lưu; Trường THCS Phạm Văn Chiêu, đường Phạm Văn Chiêu; Trường Tiểu học Phù Đổng, đường Ấp Chiến Lược,…).

Công an thành phố đã kiến nghị Ban Giám hiệu 62 trường học trên cần phối hợp chính quyền địa phương bố trí bãi, điểm dừng, đỗ, để xe cho phụ huynh đến đón học sinh và bố trí căn tin trong khuôn viên trường học để các em học sinh ăn uống, tránh mua đồ ăn, thức uống bên ngoài cổng trường không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thời gian qua, Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an các phường, xã, đặc khu tăng cường phối hợp ra quân, tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; trong đó, tập trung xử lý tại các khu vực trường học, bệnh viện, chợ, tuyến đường phức tạp về trật tự công cộng. Qua đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính đối với 215.575 trường hợp vi phạm, tăng 208.908 trường hợp so với năm 2025.

Có 16.019 trường hợp để xe trên vỉa hè trái phép; 8.572 trường hợp để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông; 13.109 trường hợp dừng, đỗ sai quy định, trong đó khu vực trước cổng các trường học khoảng 1.549 trường hợp.

Mặc dù Công an thành phố đã phối hợp các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nhưng tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để dừng, đỗ phương tiện, bày bán hàng rong trước khu vực trường học còn diễn biến phức tạp, có nguy cơ dẫn đến ùn tắc giao thông, gây tai nạn giao thông, không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, gây mất mỹ quan đô thị.

Trung tá Lê Hoàng Phong cho biết, trong thời gian tới, Công an thành phố tăng cường phối hợp với các cơ quan báo đài tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh và người buôn bán chấp hành nghiêm về trật tự lòng lề đường. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.