Công an TP.Hồ Chí Minh và Công an TP.Đồng Nai: Bủa lưới bắt nhóm 'người nhái' chuyên trộm, cướp trên sông

Tựa như những "bóng ma" ẩn hiện trên sông, băng nhóm này đã thực hiện hàng loạt vụ đột nhập nhà dân, cơ sở kinh doanh, công trình ven sông cùng các phương tiện đang neo đậu. Đáng chú ý, các đối tượng ưu tiên nhắm vào phụ nữ để đe dọa, cướp tài sản. Trong số các vụ án đã thực hiện, có lần chúng đã đã lấy được một chiếc két sắt chứa lượng lớn tiền, vàng. Hành tung bí ẩn, tẩu thoát nhanh chóng và xóa sạch dấu vết tại hiện trường - vậy điều gì đã khiến băng tội phạm đường sông sừng sỏ, mưu mô này phải sa lưới? Kết quả khám xét và tang vật thu giữ cho thấy nhóm đối tượng hoạt động hết sức chuyên nghiệp: trang bị đầy đủ phương tiện hiện đại cùng quy mô tổ chức trộm, cướp và tiêu thụ tài sản rất bài bản.

Lần theo những... "bóng ma"

Ngày 03/11/2026, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự - CSHS) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can đối với 07 đối tượng để điều tra về các hành vi "Trộm cắp tài sản", "Cướp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nhóm bị can gồm: Trần Hữu Bình, Nguyễn Ngọc Quang, Trần Văn Thiên, Nguyễn Thanh Tiền, Nguyễn Minh Thuận, Dương Hoài Vũ và Trần Thị Ngọc Hiền. Trong đó, Trần Hữu Bình và Trần Thị Ngọc Hiền là hai vợ chồng, các đối tượng còn lại phần lớn ở độ tuổi trên dưới 20. Đây là băng nhóm đã lợi dụng sự thông thuộc địa hình đường thủy tại tuyến sông Đồng Nai và các nhánh sông giáp ranh giữa TP.HCM với TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) để di chuyển, gây án, tẩu thoát và tiêu thụ tài sản bất chính. Để triệt xóa nhóm tội phạm đường sông nguy hiểm này, Công an hai địa phương đã phải phối hợp chặt chẽ, khẩn trương truy vết để bủa lưới bắt giữ.

Lấy lời khai đối tượng Trần Hữu Bình

Trước đó, thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TP.HCM về việc song song với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu trên đường bộ, phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường thủy, Phòng CSHS đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình và rà soát các vụ việc xảy ra tại khu vực ven sông.

Qua nắm địa bàn, Phòng CSHS phát hiện chuỗi vụ xâm phạm sở hữu xảy ra tại các vùng tiếp giáp tuyến sông Đồng Nai và các nhánh sông thuộc địa phận các phường Long Phước, Long Trường, Long Bình (TP.HCM). Nhóm "giang tặc" này sử dụng phương tiện đường thủy tiếp cận nơi có tài sản, sau đó nhanh chóng di chuyển sang địa bàn giáp ranh để tẩu thoát. Tài sản bị chiếm đoạt khá đa dạng, từ tiền, vàng cho đến bình ắc quy, dây điện, máy móc...

Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng CSHS đã thành lập Chuyên án, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM), Trạm 4 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) và Công an phường Long Hưng (tỉnh Đồng Nai) để rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, trao đổi thông tin và xác minh hành vi phạm tội của từng mắt xích liên quan.

Quá trình truy xét dấu vết, lực lượng phá án phát hiện Trần Hữu Bình (SN 1996, ngụ phường Long Hưng, TP. Đồng Nai) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đáng chú ý, Bình sở hữu một xuồng composite màu trắng có đặc điểm trùng khớp với phương tiện xuất hiện tại hiện trường một vụ trộm tài sản trên địa bàn phường Long Trường.

Nhóm trộm, cướp đường sông bị khởi tố

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, lực lượng chức năng đã triển khai phương án mật phục. Ngày 11/10/2026, các tổ công tác bất ngờ ập vào bắt quả tang Trần Hữu Bình khi đối tượng đang bán tài sản trộm cắp cho Nguyễn Ngọc Quang (SN 1993, ngụ phường Tam Phước, TP. Đồng Nai) tại khu vực cầu An Định (phường An Phước, TP. Đồng Nai).

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 615 đoạn dây điện màu đen lõi nhôm, 410 đoạn lõi nhôm và 16 kg dây điện lõi đồng (toàn bộ đã bị cắt thành từng đoạn dài khoảng 1 mét). Tại cơ quan Công an, Nguyễn Ngọc Quang thừa nhận dù biết rõ số dây điện trên do Bình trộm cắp mà có nhưng vẫn thu mua để kiếm lời.

Chiến thuật vết dầu loang

Nhờ nắm chắc hồ sơ, từ lời khai của Nguyễn Ngọc Quang, Phòng CSHS tiếp tục truy bắt các đồng phạm trong nhóm gồm: Trần Văn Thiên (SN 2004, ngụ phường Long Hưng, TP. Đồng Nai), Nguyễn Thanh Tiền (SN 1994, ngụ xã An Qui, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Minh Thuận (SN 2003, ngụ phường Long Hưng, TP. Đồng Nai). Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số dây điện vừa bị bắt quả tang là do chúng trộm cắp trong hai ngày 10 và 11/10/2026 tại một sà lan ở phường Trấn Biên và một công trình tại khu vực TP. Biên Hòa (Đồng Nai). Sau khi lấy trộm, chúng dùng dao cắt nhỏ từng đoạn để dễ che giấu, vận chuyển đi tiêu thụ.

Tang vật và hung khí thu được

Mở rộng điều tra, Phòng CSHS phối hợp với Công an phường Long Hưng làm rõ vai trò của Dương Hoài Vũ (SN 1990) và Trần Thị Ngọc Hiền (SN 1990, vợ của Trần Hữu Bình; cùng ngụ phường Long Hưng, TP. Đồng Nai). Qua đó, cơ quan điều tra xác định thủ đoạn tinh vi của băng nhóm này: lợi dụng xuồng máy cao tốc di chuyển dọc các tuyến sông để tiếp cận nhà dân, cơ sở kinh doanh, bến xe, sà lan và công trình ven bờ. Chúng luôn mang theo dao, rựa để sẵn sàng uy hiếp, khống chế nạn nhân nếu bị phát hiện nhằm cướp hoặc trộm cắp tài sản.

Quá trình đấu tranh, nhiều vụ án từ hơn một năm trước đã được lực lượng Công an lật lại qua lời khai của các đối tượng. Cụ thể:

Ngày 20/7/2025: Nhóm đối tượng đột nhập vào một căn nhà dưới gầm cầu Long Đại (phường Long Phước, TP.HCM) lấy trộm túi tiền và điện thoại. Khi người phụ nữ đang ngủ tỉnh giấc tri hô, chúng dùng dao đe dọa, giật phăng sợi dây chuyền rồi tẩu thoát ra xuồng máy.

Ngày 23/7/2025: Tại một công trình gần cầu cao tốc thuộc phường Long Trường (TP.HCM), khi đang cắt cáp điện đưa lên xuồng và bị công nhân phát hiện, các đối tượng đã dùng dao đe dọa để đồng bọn tiếp tục gom tài sản rồi rồ ga tẩu thoát theo hướng sông Đồng Nai.

Hơn hai tuần sau, chúng tiếp tục đột nhập một cơ sở lưu trú trên đường Võ Văn Hát (phường Long Trường), vơ vét nhiều tài sản của một phụ nữ. Khi nạn nhân tỉnh giấc, chúng dùng dao khống chế, bắt mở khóa điện thoại, đăng xuất tài khoản iCloud rồi lấy điện thoại bỏ chạy.

Ngoài ra, băng "giang tặc" này còn thừa nhận đã thực hiện hàng loạt vụ khác như: trộm 20 bình ắc quy và hơn 847 lít dầu tại bến xe buýt phường Long Phước; trộm két sắt chứa nhiều tiền, vàng tại nhà dân; đột nhập quán cà phê ở phường Long Trường...

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ: 1 xuồng composite, 1 ghe gỗ, 1 ôtô tải, 3 con dao, 1 cây rựa cùng nhiều công cụ phạm tội khác; khoảng 700 kg dây điện lõi nhôm, 16 kg dây điện lõi đồng; các loại máy khoan, máy cắt, máy tuốt dây điện và nhiều trang sức liên quan đến các vụ án.

Để củng cố vững chắc hồ sơ pháp lý, Phòng CSHS đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện KSND khu vực 2 tiến hành thực nghiệm điều tra tại hiện trường các vụ án. Kết quả thực nghiệm hoàn toàn trùng khớp với lời khai của các đối tượng, qua đó xác định rõ hành vi và vai trò của từng thành viên. Đến nay, cơ quan Công an đã làm rõ tổng cộng 8 vụ trộm cắp và cướp tài sản do băng nhóm này thực hiện.

Thành công của chuyên án một lần nữa khẳng định hiệu quả trong công tác phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát đường thủy và Công an các địa phương thuộc TP.HCM và Đồng Nai trong việc đấu tranh với tội phạm liên địa bàn, lợi dụng đường sông để gây án và tiêu thụ tài sản phi pháp.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, xử lý nghiêm minh trước pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai là nạn nhân của nhóm trộm, cướp đường sông nói trên, hãy nhanh chóng liên hệ Phòng CSHS Công an TP.HCM (tại số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo và cung cấp thông tin.