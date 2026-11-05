Công an TP Hồ Chí Minh thu giữ 2.460 sản phẩm thuốc lá điện tử

Thông tin này được đại diện Công an TP Hồ Chí Minh cung cấp tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố chiều 5/11/2206.

Với đặc điểm là trung tâm kinh tế, thương mại và đầu mối giao thông, vận chuyển hàng hóa lớn của khu vực phía Nam, TP Hồ Chí Minh vừa là địa bàn tiêu thụ, vừa có nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng làm nơi tập kết, trung chuyển, phân phối thuốc lá trái phép đến các địa phương khác.

Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện tình trạng các đối tượng lợi dụng thuốc lá điện tử để pha trộn, ngụy trang chất ma túy dưới dạng tinh dầu, đầu hút (pod), làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, nhất là thanh thiếu niên.

Hoạt động kinh doanh trái phép thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vẫn còn xảy ra dù các sản phẩm này đã thuộc diện bị cấm theo quy định. Các đối tượng tổ chức mạng lưới phân phối cả bán buôn và bán lẻ, lợi dụng mạng xã hội, website, sàn thương mại điện tử để quảng cáo, nhận đơn, thanh toán và sử dụng dịch vụ giao hàng để tiêu thụ sản phẩm.

Qua đấu tranh, Công an thành phố còn phát hiện tình trạng các đối tượng lợi dụng thuốc lá điện tử để pha trộn, ngụy trang chất ma túy dưới dạng tinh dầu, đầu hút (pod), tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, nhất là thanh thiếu niên và gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự.

Trước tình hình trên, Công an thành phố đã chủ động tham mưu, triển khai nhiều kế hoạch, chuyên đề đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến thuốc lá. Trọng tâm là kế hoạch ngày 12/8/2026 về mở cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, từ ngày 20/8 đến ngày 20/11/2026.

Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, rà soát cơ sở kinh doanh, kho chứa, điểm tập kết, vận chuyển hàng hóa; đồng thời đẩy mạnh phát hiện, xác minh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc lá trái phép trên không gian mạng.

Riêng trong tháng 10/2026, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố đã phát hiện 29 vụ, liên quan 33 đối tượng vi phạm về thuốc lá điếu nhập lậu và thuốc lá điện tử. Tổng trị giá hàng hóa tạm giữ khoảng 1,485 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm 46.321 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 2.460 sản phẩm thuốc lá điện tử, 3.531 chai tinh dầu và 359 đầu lọc thuốc lá điện tử.

Về kết quả xử lý, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ/10 đối tượng, tổng số tiền 26,5 triệu đồng; khởi tố hình sự 1 vụ/4 bị can liên quan hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá.

Thời gian tới, Công an TP Hồ Chí Minh tập trung đấu tranh, ngăn chặn thuốc lá trái phép từ nguồn cung; tăng cường kiểm tra các tuyến, địa bàn trọng điểm, kho bãi, điểm tập kết, trung chuyển và triệt phá các đường dây cung cấp, phân phối. Đồng thời, đẩy mạnh rà soát, phát hiện, xử lý hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc lá trái phép trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử; phối hợp với Quản lý thị trường, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, ngành Y tế và các đơn vị liên quan trong kiểm soát nguồn hàng, trao đổi thông tin, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Công an thành phố cũng phối hợp với ngành Y tế, giáo dục và đào tạo, chính quyền địa phương tuyên truyền quy định pháp luật, cảnh báo tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và nguy cơ ma túy núp bóng các sản phẩm này, nhất là đối với thanh thiếu niên; vận động người dân chủ động phát hiện, tố giác vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ vững an ninh, trật tự.