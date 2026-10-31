Công an TP Hồ Chí Minh sơ kết 1 tháng đồng hành Trường Văn hóa CAND V

Tại chương trình, Ban Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh đã công bố quyết định công nhận tổ chức Đội; trao quyết định, gắn cấp hiệu cho Ban Chỉ huy Liên đội và các Chi đội. Đồng chí Trưởng Ban Thanh niên Công an thành phố đã thực hiện nghi thức trao Cờ Đội danh dự cho Liên đội Trường Văn hóa CAND V.

Khoảnh khắc trang nghiêm và xúc động nhất của buổi lễ chính là nghi thức chào cờ theo Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên Đội nghi lễ và Đội trống nghi thức của Nhà trường chính thức ra mắt và thực hiện nhiệm vụ.

Nghi thức chào cờ đầu tiên theo Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh của Đội nghi lễ và Đội trống nghi thức của Trường Văn hóa CAND V.

Thay mặt hơn 150 đội viên, em Nguyễn Ngọc Quỳnh Phụng (Chi đội 9A1 - Liên đội trưởng) bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và thể hiện quyết tâm sẽ cùng toàn thể đội viên chấp hành nghiêm nội quy, nỗ lực thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hồ Chí Minh đánh giá cao sự chủ động của Công an thành phố và Nhà trường trong việc chuẩn hóa tổ chức Đội, đồng thời kỳ vọng Liên đội Trường Văn hóa CAND V sẽ trở thành một trong những điểm sáng của phong trào thiếu nhi Thành phố mang tên Bác.

Ngay sau Lễ công nhận Liên đội, Công an thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 1 tháng thực hiện Công trình thanh niên (CTTN) “Đồng hành cùng thanh thiếu nhi Trường Văn hóa CAND V” đã diễn ra với nhiều nội dung thiết thực.

Ban Giám đốc Công an thành phố tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc...

Trong suốt 30 ngày qua, Tổ xung kích Công an thành phố cùng đoàn viên, sinh viên tình nguyện Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh đã triển khai quyết liệt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 24/24 giờ mỗi ngày. Bằng tình cảm, trách nhiệm và sự kiên trì, các chiến sĩ trẻ và sinh viên tình nguyện đã sát cánh hướng dẫn, rèn giũa nền nếp sinh hoạt nội trú, tác phong kỷ luật, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, giúp các em học sinh nhanh chóng hòa nhập môi trường mới.

Để tạo cơ chế hỗ trợ lâu dài, toàn diện về vật chất lẫn tinh thần, các Cụm thi đua trực thuộc Đoàn Công an thành phố và đại diện các khối học sinh đã tiến hành ký kết Bản ghi nhớ phối hợp đồng hành, kết nghĩa và đỡ đầu xuyên suốt quá trình học tập của các em tại trường.

Các cấp, ngành và cơ sở Đoàn trao tặng các công trình an sinh cho nhà trường.

Chương trình tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái với việc tiếp nhận nhiều nguồn lực, công trình an sinh ý nghĩa do các cấp, các ngành và cơ sở Đoàn trao tặng: Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng tặng Khu vui chơi thiếu nhi. Ban Thường vụ Thành Đoàn Công an thành phố trao tặng Công trình Sân bóng đá cỏ nhân tạo (sẽ triển khai trong Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2027). Đoàn Chi cục Hải quan khu vực II trao tặng hỗ trợ 20 triệu đồng. Đoàn Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đảm nhận chương trình cắt tóc miễn phí định kỳ thứ Bảy hàng tuần suốt năm học 2026-2027. Đoàn Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thành phố trao tặng 2.000 cuốn vở cho các em học sinh.

Các đại biểu và các em học sinh Trường Văn hóa CAND V chụp hình lưu niệm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh việc chăm lo cho học sinh Trường Văn hóa CAND V là hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về an sinh xã hội, thể hiện sâu sắc tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” của Công an thành phố; biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân của tuổi trẻ Công an thành phố và các đơn vị đồng hành đã bền bỉ 30 ngày đêm “Cùng ăn, cùng ở, cùng rèn luyện, cùng sẻ chia”.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu Ban Thanh niên Công an thành phố chủ động tham mưu các hoạt động theo cơ chế đồng hành, đỡ đầu dài hạn. Đồng thời, nhắn nhủ các em học sinh học tập, rèn luyện tốt theo “5 điều Bác Hồ dạy” để mai này trở thành những công dân có ích cho đất nước…