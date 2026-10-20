Công an TP. Hồ Chí Minh ra mắt Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp và Câu lạc bộ Khoa học công nghệ

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Hoa Lê

Đây là hai mô hình nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp, đồng thời thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn lực lượng.

Trong đó, Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp thuộc Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP. Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin qua tổng đài 113 và 114; phân loại, chuyển xử lý tin báo về an ninh, trật tự và sự cố cháy, nổ; đồng thời hỗ trợ theo dõi, điều phối lực lượng xử lý theo chức năng.

Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh, Đại tá Trần Hồng Minh phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Hoạt động của Tổ góp phần tăng cường phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, công an cấp cơ sở cùng các đơn vị liên quan, bảo đảm thông tin được tiếp nhận kịp thời, xử lý đúng chức năng, thẩm quyền.

Trước mắt, Công an thành phố tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng đài 113, giúp đầu số này trở nên quen thuộc với người dân, để khi gặp tình huống khẩn cấp, người dân nhớ và gọi ngay đến 113.

Trao quyết định thành lập Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp thuộc Trung tâm chỉ huy Công an TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Khoa học công nghệ Công an TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Quá trình vận hành Tổ cũng là cơ sở để đánh giá quy trình, điều kiện kỹ thuật và khả năng phối hợp giữa các đơn vị, tạo nền tảng thực tiễn tiến tới tích hợp các đầu số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 thành Trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp theo Đề án được ban hành kèm theo Quyết định số 1166/QĐ-TTCP ngày 29/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, Câu lạc bộ Khoa học công nghệ Công an TP. Hồ Chí Minh được thành lập nhằm tập hợp cán bộ, chiến sĩ có kiến thức, năng lực và niềm say mê trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tại buổi lễ ra mắt. Ảnh: Hoa Lê

Đây sẽ là môi trường để các thành viên trao đổi chuyên môn, đề xuất sáng kiến, nghiên cứu giải pháp có khả năng ứng dụng vào thực tiễn; qua đó phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của cán bộ, chiến sĩ, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Hoa Lê

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh, Đại tá Trần Hồng Minh nhấn mạnh, việc ra mắt hai mô hình là bước tiến cụ thể trong thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời tạo bước chuẩn bị để triển khai Đề án kết hợp các đầu số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 và tổ chức hệ thống thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp thành Trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp.

Các đại biểu tham quan, theo dõi trình diễn quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo khẩn cấp tại Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Các đại biểu tham quan, theo dõi trình diễn quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo khẩn cấp tại Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Theo Đại tá Trần Hồng Minh, Câu lạc bộ Khoa học công nghệ sẽ góp phần kết nối cán bộ, chiến sĩ có niềm đam mê khoa học, công nghệ, tạo môi trường sinh hoạt sáng tạo, bồi dưỡng tư duy và kỹ năng số, hướng tới xây dựng lực lượng Công an thành phố tiên phong trong thực hiện Nghị quyết số 57.

Phòng thông tin chỉ huy Công an TP. Hồ Chí Minh ứng dụng công nghệ số. Ảnh: Hoa Lê

Phòng thông tin chỉ huy Công an TP. Hồ Chí Minh ứng dụng công nghệ số. Ảnh: Hoa Lê

Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu ngay sau lễ ra mắt, cả hai mô hình phải nhanh chóng đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả, hướng tới những sản phẩm phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả công tác của lực lượng. Mỗi thành viên cần phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, gắn trách nhiệm cá nhân với nhiệm vụ cụ thể; tích cực đề xuất ý tưởng và đưa ý tưởng vào thực tiễn, tạo ra những sản phẩm, kết quả thiết thực.