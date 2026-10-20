Công an TP Hồ Chí Minh ra mắt Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp

Buổi lễ do Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM, chủ trì. Tham dự buổi lễ có các thành viên trong Ban Giám đốc CATP, đại diện lãnh đạo UBND Thành phố, các sở, ngành liên quan, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường, xã, đặc khu.

Câu lạc bộ Khoa học công nghệ Công an Thành phố (CATP) và Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp thuộc Trung tâm Thông tin Chỉ huy CATP được triển khai theo quyết định của Giám đốc Công an TP HCM, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN đổi mới sáng tạo (ĐMST) và CĐS quốc gia.

Lễ ra mắt được tổ chức sáng 20/10 tại TP HCM. Ảnh: Công an cung cấp

Câu lạc bộ Khoa học công nghệ CATP được thành lập nhằm tập hợp cán bộ, chiến sĩ có kiến thức, năng lực và niềm say mê trong lĩnh vực KHCN, ĐMST và CĐS. Đây là môi trường để trao đổi chuyên môn, đề xuất sáng kiến, nghiên cứu các giải pháp có khả năng ứng dụng vào thực tiễn công tác công an, góp phần phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của cán bộ, chiến sĩ và nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự.

Lãnh đạo Công an TP HCM tặng hoa chúc mừng Tổ công tác liên ngành trực ban Tổng đài 113, 114 và Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ. Ảnh: Công an cung cấp

Trong khi đó, Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp thuộc Trung tâm Thông tin Chỉ huy CATP có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin qua các tổng đài 113, 114; phân loại, chuyển xử lý tin báo liên quan đến an ninh, trật tự, sự cố cháy, nổ, đồng thời hỗ trợ theo dõi, điều phối lực lượng theo chức năng.

Hoạt động của Tổ là cơ sở để CATP đánh giá quy trình vận hành, điều kiện kỹ thuật và khả năng phối hợp giữa các đơn vị liên quan, là bước chuẩn bị quan trọng, tạo nền tảng thực tiễn để tiến tới triển khai Đề án tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 được ban hành kèm theo Quyết định 1166/QĐ-TTCP ngày 29/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Trọng tâm trước mắt là nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng đài 113, làm cho đầu số này quen thuộc trở lại với người dân, để khi gặp tình huống khẩn cấp người dân nhớ và gọi ngay đến 113.

Ban giám đốc CATP cùng các đại biểu tham quan Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP. Ảnh: Công an cung cấp

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Minh nhấn mạnh việc ra mắt hai mô hình không mang tính phong trào mà là bước tiến trong quá trình hiện đại hóa lực lượng, cụ thể hóa các chủ trương về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS.

Việc đưa hai mô hình vào hoạt động thể hiện quyết tâm của Công an TP HCM trong thúc đẩy ứng dụng KHCN, ĐMST và CĐS vào thực tiễn công tác, nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp, góp phần phục vụ Nhân dân và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.