Công an TP Hồ Chí Minh ra mắt 2 mô hình mang tính đột phá về công nghệ

Buổi lễ được trực tiếp tại Hội trường Công an TP Hồ Chí Minh (số 268 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh) và trực tuyến đến các điểm cầu Công an cấp xã.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh chủ trì buổi lễ, cùng các thành viên trong Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự lễ.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo UBND thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo 57 cấp xã, các Phòng trực thuộc Công an thành phố, Ban chỉ huy Công an phường, xã, đặc khu; các đoàn thể và cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố…

Theo Đại tá Trần Hồng Minh, Câu lạc bộ Khoa học công nghệ Công an TP Hồ Chí Minh được thành lập nhằm tập hợp cán bộ, chiến sĩ có kiến thức, năng lực và niềm say mê trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạo môi trường trao đổi chuyên môn, đề xuất sáng kiến và nghiên cứu các giải pháp có khả năng ứng dụng vào công tác Công an.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ.

Hoạt động của Câu lạc bộ góp phần phát huy trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ, chiến sĩ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ gắn với yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an thành phố.

Sự ra đời của “Câu lạc bộ Khoa học công nghệ Công an thành phố” sẽ giúp tạo ra môi trường sinh hoạt khoa học, sáng tạo để kết nối cán bộ, chiến sĩ có niềm đam mê khoa học, công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo; bồi dưỡng tư duy, kỹ năng số, qua đó xây dựng lực lượng Công an Thành phố tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 57.

Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh trao Quyết định thành lập Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp và Quyết định thành lập Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ Công an thành phố.

Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp thuộc Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố sẽ tiếp nhận thông tin qua tổng đài 113 và 114, thực hiện phân loại, chuyển xử lý tin báo về an ninh, trật tự và sự cố cháy, nổ; đồng thời hỗ trợ theo dõi, điều phối lực lượng xử lý theo chức năng.

“Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp” ra đời nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận, xử lý tin báo qua các đầu số 113, 114; tăng cường phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an cơ sở và các đơn vị liên quan, bảo đảm thông tin được tiếp nhận kịp thời, xử lý đúng chức năng, thẩm quyền. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để tiến tới tích hợp các đầu số 113, 114, 115 thành Trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp.

Lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Tổ công tác liên ngành trực ban Tổng đài 113, 114 và Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ.

Hoạt động của Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp là cơ sở để Công an thành phố đánh giá quy trình vận hành, điều kiện kỹ thuật và khả năng phối hợp giữa các đơn vị liên quan, là bước chuẩn bị quan trọng, tạo nền tảng thực tiễn để tiến tới triển khai Đề án tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 được ban hành kèm theo Quyết định 1166/QĐ-TTCP ngày 29/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Trọng tâm trước mắt là nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng đài 113, làm cho đầu số này quen thuộc trở lại với người dân, để khi gặp tình huống khẩn cấp người dân nhớ và gọi ngay đến 113.

Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức nhấn nút kích hoạt ra mắt Tổ công tác liên ngành trực ban tổng đài 113, 114 và Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ.

Việc ra mắt hai mô hình thể hiện quyết tâm của Công an TP Hồ Chí Minh trong thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với thực tiễn công tác; nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp, góp phần phục vụ Nhân dân và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tại buổi lễ.

Cũng theo Đại tá Trần Hồng Minh, dù thời gian chuẩn bị rất ngắn, với khối lượng công việc lớn, các Phòng nghiệp vụ Công an thành phố đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động khắc phục mọi khó khăn về cơ sở vật chất để hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ theo đúng tiến độ. Đặc biệt, các đơn vị đã khẩn trương phối hợp chuyển công tác tiếp nhận tin báo qua đầu số 114 từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH về Trung tâm Thông tin Chỉ huy, hoàn tất việc bố trí trang thiết bị và không gian làm việc, bảo đảm các điều kiện vận hành.

Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham quan Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố; theo dõi trình diễn quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo khẩn cấp.

“Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng, việc ra mắt 2 mô hình ngày hôm nay hoàn toàn không phải là một sự kiện mang tính phong trào, mà đây chính là bước tiến quan trọng của Công an thành phố. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho quyết tâm cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cũng như Quyết định số 1166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 và tổ chức hệ thống thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp thành Trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp””, Đại tá Trần Hồng Minh nhấn mạnh.