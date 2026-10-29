Công an TP Hồ Chí Minh kịp thời cứu những người gặp nạn

Khuya 28/10, tiếp nhận thông tin một khách nam, người Trung Quốc bị mắc kẹt trong thang máy tại một căn biệt thự ở Khu biệt thự Lavila Nhà Bè, tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) KV21 đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai công tác ứng cứu.

Lúc này người phụ nữ là người thân của nạn nhân thất thần cho biết, lúc di chuyển thang máy bị mắc kẹt bên trong, tinh thần đang hoảng loạn. Sau khi nắm bắt thông tin, tổ CNCH trấn an tinh thần nạn nhân và người nhà đồng thời sử dụng thiết bị banh thủy lực phá cửa thang máy đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Cảnh sát PCCC CNCH Công an TP Hồ Chí Minh tiếp cận đưa nạn nhân đến nơi an toàn.

Nạn nhân được đưa lên xe đến bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, trong lúc sửa chữa đường điện trên sân thượng ở căn nhà trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Bến Thành, người đàn ông 67 tuổi bất cẩn bị điện giật rơi từ sân thượng xuống mái tôn nhà dân bên cạnh. Nạn nhân bị thương nặng, bất động. Người nhà phát hiện nhưng không có cách nào tiếp cận nên lo lắng gọi điện cầu cứu lực lượng cứu hộ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH KV 1 nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, khẩn trương tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trước tình huống khẩn cấp, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng khảo sát hiện trường, đánh giá tình trạng nạn nhân và lựa chọn phương án cứu nạn phù hợp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tiếp cận được nạn nhân, sử dụng cán cứu thương kết hợp dây cứu hộ cố định, tổ chức đưa nạn nhân từ mái tôn xuống mặt đất an toàn.

Sau khi hoàn thành công tác cứu nạn, lực lượng chức năng đã bàn giao nạn nhân cho Bệnh viện Đa khoa Gia Định để tiếp tục kiểm tra tình trạng sức khỏe và đưa đi cấp cứu.

Cảnh sát cứu nạn nhân bị điện giật.

Rạng sáng 26/10, Đội Chữa cháy và CNCH KV9 nhận tin một người dân ngã từ trên cao xuống mái nhà ở đường số 1B, KDC Lý Chiêu Hoàng, phường An Lạc. Tiếp nhận thông tin, Trung tá Hoàng Hữu Nam, Phó Đội trưởng đã điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe nước chữa cháy, 1 xe thang cùng 15 cán bộ chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ.

Qua nắm bắt thông tin nạn nhân tên V.T.K.T. (SN 1963) ngã từ trên cao xuống mái nhà dân. Vụ ngã từ trên cao xuống khiến cho nạn nhân bị thương nặng, không thể tự di chuyển do chấn thương, chỉ huy đã khẩn trương chỉ đạo triển khai đội hình cứu người trên cao.

Xe thang được vận hành để tổ CNCH tiếp cận, cố định và đưa nạn nhân xuống đất an toàn. Ngay sau khi tiếp đất, nạn nhân đã được bàn giao cho lực lượng y tế thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 để tiến hành sơ cứu ban đầu và chuyển vào bệnh viện tiếp tục điều trị và theo dõi.

Những vụ cứu người liên tiếp trong những ngày qua của lực lượng CNCH cho thấy vai trò quan trọng của công tác tiếp nhận, xử lý tin báo và triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời của Cảnh sát PCCC và CNCH trong những tình huống tai nạn khẩn cấp. Với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và kỹ năng nghiệp vụ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận, đưa người bị nạn ra khỏi vị trí nguy hiểm, góp phần bảo đảm an toàn cho nạn nhân.