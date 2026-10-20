Công an TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ

Đây là hai mô hình nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý thông tin và phục vụ người dân.

Tham dự buổi lễ có đại diện Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo các sở, ngành, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường, xã, đặc khu và cán bộ, chiến sĩ.

Câu lạc bộ Khoa học công nghệ Công an Thành phố được thành lập nhằm tập hợp cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn, năng lực và đam mê nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Câu lạc bộ tạo môi trường trao đổi chuyên môn, đề xuất sáng kiến, nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng trực tiếp vào công tác Công an, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều hành và bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong khi đó, Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin qua các tổng đài 113 và 114; phân loại, chuyển tin báo về an ninh, trật tự, sự cố cháy, nổ đến các đơn vị chức năng; đồng thời hỗ trợ theo dõi, điều phối lực lượng xử lý theo nhiệm vụ, thẩm quyền.

Ra mắt tổ tiếp nhận thông tin khẩn cấp.

Mô hình này cũng là bước chuẩn bị để tiến tới tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 thành Trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1166/QĐ-TTg ngày 29/6/2026. Trước mắt, Công an Thành phố tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng đài 113, giúp người dân ghi nhớ và chủ động liên hệ khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh việc ra mắt Câu lạc bộ Khoa học công nghệ Công an Thành phố và Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp là bước tiến quan trọng trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ ra mắt.

Theo Đại tá Trần Hồng Minh, mặc dù thời gian chuẩn bị ngắn, khối lượng công việc lớn, các đơn vị liên quan đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, trong đó có việc chuyển công tác tiếp nhận tin báo qua đầu số 114 về Trung tâm Thông tin Chỉ huy, bố trí trang thiết bị và không gian làm việc, bảo đảm các điều kiện vận hành.

Đối với Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp, nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng lực tiếp nhận, phân loại và xử lý tin báo qua các đầu số 113, 114; tăng cường phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an cơ sở cùng các đơn vị liên quan. Đây cũng là bước chuẩn bị để tiến tới tích hợp các đầu số 113, 114, 115 thành Trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp theo Quyết định số 1166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng cán bộ Trung tâm thông tin chi huy Công an TP Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, Câu lạc bộ Khoa học công nghệ Công an Thành phố sẽ tạo môi trường kết nối, trao đổi chuyên môn, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp công nghệ, đồng thời bồi dưỡng tư duy đổi mới sáng tạo, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thành phố tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số.

Lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu hai mô hình nhanh chóng đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ, tránh hình thức, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai gắn với kết quả cụ thể.

Trao quyết định cho Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khoa học công nghệ.

Đại diện Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khoa học công nghệ cho biết, các thành viên sẽ tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm gồm: vận hành hoạt động tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp thông suốt, hiệu quả; phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ theo hướng có sản phẩm và khả năng ứng dụng rõ ràng; đồng thời xây dựng môi trường sinh hoạt khoa học thiết thực, tăng cường chia sẻ kiến thức, nâng cao năng lực công nghệ và kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ.

Việc đưa hai mô hình vào hoạt động thể hiện quyết tâm của Công an TP Hồ Chí Minh trong thúc đẩy chuyển đổi số gắn với thực tiễn công tác, nâng cao năng lực phối hợp, điều phối và xử lý tình huống khẩn cấp, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.