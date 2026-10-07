Công an TP Hồ Chí Minh dầm mình trong mưa hỗ trợ người dân

Giữa cơn mưa tầm tã, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh miệt mài gồng mình phân luồng giao thông, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn đã trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân thành phố.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió Đông, chiều 7/10, mây đối lưu phát triển mạnh mẽ khiến mưa lớn kèm dông, sét xuất hiện trên diện rộng tại TP Hồ Chí Minh; lượng mưa phổ biến từ 5 - 20mm, có nơi vượt trên 30mm.

Cảnh sát giao thông điều tiết các phương tiện trong cơn mưa lớn tại giao lộ Điện Biên Phủ - Pasteur - Hai Bà Trưng, thuộc phường Xuân Hòa.

Trận mưa trút xuống đúng vào khung giờ tan tầm (từ khoảng 17h30) đã khiến hàng loạt tuyến đường trọng điểm rơi vào cảnh ngập nước và ùn ứ. Tại đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông, đoạn trước Bệnh viện Quân y 175), Nguyễn Văn Khối, Nguyễn Oanh, nước dâng cao khiến nhiều xe máy chết máy, người dân phải vất vả dắt bộ. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại khu vực trung tâm như các tuyến đường Lê Duẩn, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Thị Minh Khai.

Cảnh sát giao thông Trạm Đa Phước hỗ trợ người dân điều khiển xe máy qua chỗ nước ngập.

Tại đại lộ Phạm Văn Đồng (đoạn từ Phan Văn Trị đến cầu Bình Lợi) và đường Nguyễn Kiệm (phường Đức Nhuận), dòng xe chen chúc nhích từng chút một dưới trời mưa tầm tã. Hướng giao thông từ trung tâm về các khu vực ngả đường cửa ngõ gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường nguy cơ gây ngập sâu và lũ trên các sông suối nhỏ, Công an TP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai 100% lực lượng, phương tiện, phối hợp cùng các đơn vị chức năng ứng phó kịch bản thiên tai từ sớm, từ xa.

Cảnh sát giao thông Trạm Đa Phước hỗ trợ người dân điều khiển xe máy qua chỗ nước ngập.

Tại khu vực ngã tư Hàng Xanh - một trong những nút giao thông áp lực nhất thành phố, lực lượng CSGT Đội Hàng Xanh cùng Thanh niên xung phong đã dầm mưa liên tục từ chiều đến tối muộn để trực tiếp phân luồng, điều phối giao thông, giúp dòng xe lưu thông an toàn, tránh bị ùn tắc kéo dài.

Không chỉ riêng công tác giao thông, các lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an các phường, xã trên toàn địa bàn thành phố đã làm việc không nghỉ.

Trước đó, trong các đợt ngập sâu dâng cao hơn 1m đến 2m ở khu vực ven sông, kênh rạch (như khu vực công trình nạo vét Suối Cái, rạch Thạnh Phước, các phường Tân Khánh, Tân Hiệp...), Công an địa phương đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xuồng máy chuyên dụng tiếp cận các khu vực bị chia cắt ngay trong đêm. Lực lượng Công an đã kịp thời sơ tán, di dời hàng chục hộ dân cùng người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn; đồng thời giăng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm ngập sâu, sạt lở.

Cảnh sát giao thông điều khiển giao thông tại khu vực vòng xoay Hàng Xanh.

Hình ảnh những chiến sĩ CSGT dầm mình dưới mưa ngập để đẩy giúp chiếc xe ô tô bị chết máy, lội nước vượt dòng chảy xiết cõng em nhỏ, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Tại giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ung Văn Khiêm.

Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân: Khi di chuyển trong điều kiện mưa lớn cần chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn; theo dõi thông tin cảnh báo, lựa chọn lộ trình thích hợp; tuyệt đối không cố vượt qua các đoạn đường ngập sâu, dòng nước chảy xiết hoặc khu vực mất tầm nhìn để tránh các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.