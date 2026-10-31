Công an TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị thu nhận mẫu ADN của hơn 5.500 thân nhân liệt sĩ

13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ từ miền Đông Nam Bộ và Lâm Đồng được chuyển từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội, góp phần tìm lại danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Ảnh: Hoa Lê

Thông tin được Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP. Hồ Chí Minh, Thượng tá Nguyễn Ngọc Vũ Vương cho biết tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Mỗi mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ là thêm một cơ hội để truy tìm thông tin, xác định danh tính của một liệt sĩ

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Vũ Vương, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Chỉ đạo 515 và UBND thành phố, Công an thành phố đã chủ động triển khai rà soát, cập nhật thông tin và thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.

Đến tháng 10, thành phố đã cập nhật thông tin của 43.210 liệt sĩ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó, 24.394 trường hợp đã xác định được danh tính, 18.816 trường hợp không có thông tin phần mộ. Qua rà soát, vận động, có 7.396 thân nhân đồng ý lấy mẫu ADN. Trước đó, đợt thu nhận mẫu đầu tiên từ ngày 19 - 23/1 đã thu được 1.843 mẫu sinh phẩm ADN.

Cùng với việc tìm kiếm, quy tập hài cốt, việc giám định ADN góp phần "trả lại tên" cho các anh hùng liệt sĩ

Đợt thu nhận mẫu lần 2 tập trung vào thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính thuộc dòng họ ngoại, với 6 nhóm ưu tiên gồm: mẹ đẻ, bà ngoại ruột, anh chị em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ và các thân nhân thuộc nhánh họ ngoại theo hướng dẫn của Bộ Công an. Mỗi liệt sĩ được đăng ký tối đa 2 thân nhân.

Hiện, Công an thành phố đang chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp chính quyền địa phương rà soát thông tin người đăng ký, chuẩn bị các điều kiện để việc thu nhận mẫu diễn ra chính xác, an toàn, không bỏ sót trường hợp đủ điều kiện; đồng thời tiếp tục bổ sung, đối sánh dữ liệu liệt sĩ và thân nhân.

Ban Chỉ đạo Thành phố trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn Thành phố. Ảnh: Hoa Lê

Theo Công an thành phố, việc vận động thu nhận mẫu ADN còn gặp khó khăn do nhiều gia đình mất liên lạc qua nhiều thế hệ, thân nhân liệt sĩ đã cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc sinh sống xa địa phương, ở nước ngoài. Bên cạnh đó, quá trình sáp nhập đơn vị hành chính cũng phát sinh vướng mắc trong quản lý, lưu trữ và bàn giao hồ sơ.

Để tháo gỡ, Công an thành phố triển khai phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp xác minh, tìm kiếm và vận động thân nhân đủ điều kiện tham gia. Đồng thời, đề xuất thành lập các tổ công tác lưu động đến tận nhà thu nhận mẫu ADN đối với những trường hợp không có khả năng đi lại.

Trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Công an TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phấn đấu 100% thân nhân thuộc dòng họ ngoại còn đủ điều kiện được tiếp cận, tuyên truyền, vận động đăng ký lấy mẫu. Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Vũ Vương, mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một cơ hội tìm lại danh tính cho liệt sĩ, góp phần đáp ứng mong mỏi của các gia đình sau nhiều năm chờ đợi.