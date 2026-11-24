Nổ tại cửa hàng gas trên đường Bùi Văn Ba, (TP Hồ Chí Minh) khiến 3 người tử vong và nhiều người bị thương.

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Hồ Chí Minh, các hộ gia đình cần lựa chọn cơ sở cung cấp gas uy tín, sử dụng bình gas có nguồn gốc rõ ràng, không dùng bình móp méo, rỉ sét hoặc hư hỏng. Người dân cần thường xuyên kiểm tra van khóa, dây dẫn, bộ điều áp và các mối nối để phát hiện, xử lý kịp thời nguy cơ rò rỉ gas; bố trí bình gas ở nơi thông thoáng, tránh nguồn lửa, nguồn nhiệt, không đặt trong hầm hoặc phòng kín.

Sau khi sử dụng, người dân cần khóa van bình gas, không để bếp hoạt động khi không có người trông coi; không tự ý sửa chữa, thay thế thiết bị gas khi không có chuyên môn và tuyệt đối không dùng lửa để kiểm tra rò rỉ.

Đối với nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu thường xuyên kiểm tra hệ thống cấp gas, đường ống dẫn, van khóa, bộ điều áp và thiết bị sử dụng gas; thay thế kịp thời các thiết bị xuống cấp, hư hỏng

Khu vực bố trí, chứa bình gas phải bảo đảm thông thoáng, an toàn, thuận tiện kiểm tra và xử lý sự cố. Các cơ sở cần phân công nhân viên kiểm tra hệ thống gas trước, trong và sau mỗi ca hoạt động; khóa van tổng, van bình gas khi kết thúc kinh doanh, đồng thời trang bị phương tiện chữa cháy và hướng dẫn nhân viên kỹ năng xử lý sự cố rò rỉ gas, cháy, nổ.

Các cơ sở kinh doanh, phân phối gas phải thực hiện nghiêm quy định về an toàn trong kinh doanh, bảo quản, vận chuyển và cung cấp khí gas; không kinh doanh bình gas không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng, không sang chiết, nạp gas trái phép và không thu gom bình gas mini đã qua sử dụng để nạp lại.

Đặc biệt, khi phát hiện mùi gas bất thường hoặc tiếng xì tại khu vực đặt bình gas, người dân cần nhanh chóng cảnh báo, đưa mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm; tuyệt đối không bật, tắt công tắc điện, quạt, máy hút mùi, cầu dao, không sử dụng bật lửa, diêm, hút thuốc hoặc dùng điện thoại tại khu vực nghi rò rỉ gas.

Người dân chỉ khóa van gas nếu có thể thực hiện an toàn; mở cửa bằng tay để thông thoáng tự nhiên khi điều kiện cho phép. Trường hợp không kiểm soát được sự cố, cần nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn và gọi số 114 để thông báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Công an TP Hồ Chí Minh kêu gọi người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nâng cao ý thức, chủ động kiểm tra, sử dụng gas an toàn; kịp thời phát hiện, phản ánh các hành vi kinh doanh, sang chiết gas trái phép hoặc nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy đến cơ quan Công an, chính quyền địa phương.