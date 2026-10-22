Công an TP.Hồ Chí Minh: Bắt nhiều đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng

Đường dây cá độ phân cấp quản lý, chia lợi nhuận

Theo hồ sơ của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát hình sự (PCSHS) đã khởi tố 21 bị can về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Trong đó, Lê Văn Khải Vy và Phạm Văn Dòn bị khởi tố về tội "Đánh bạc" ngày 05/10/2026. Đến ngày 11/10/2026, sau quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố 19 bị can gồm: Hồ Diệu Cơ, Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh, Đàm Thừa Trung, Nguyễn Văn Thành, Huỳnh Uy, Trần Lệ Thúy, Lý Khôn Quyền, Phạm Ngọc Sơn, Mai Thu Sơn, Nguyễn Văn Linh, Liều Sì Hỷ, Trương Vi Thông, Trương Huyên, Tăng Đức, Trần Hòa Lợi, Võ Lợi Hùng và Dương Võ Trung về tội "Tổ chức đánh bạc", theo khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt tạm giam 18 bị can; riêng Dương Võ Trung được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do tình trạng sức khỏe không bảo đảm.

Quá trình khám phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet bắt đầu từ việc phát hiện hành vi đánh bạc của Lê Văn Khải Vy. Đầu tháng 10/2026, trong quá trình điều tra một vụ án "Môi giới mại dâm", Đội Phòng ngừa và điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người (Đội 5), thuộc Phòng CSHS, phát hiện Vy có dấu hiệu tham gia cá độ bóng đá qua mạng nên tiến hành xác minh, điều tra.

Làm việc với các đối tượng môi giới mại dâm

Trước những tài liệu, chứng cứ do cơ quan điều tra thu thập, Khải Vy khai nhận đã tham gia cá độ bóng đá trên trang mạng Sbobet bằng tài khoản do Phạm Văn Dòn cung cấp. Từ lời khai này, cơ quan điều tra tiếp tục mời Dòn làm việc, qua đó thu thập thêm thông tin phục vụ công tác điều tra.

Từ những manh mối do Khải Vy và Phạm Văn Dòn cung cấp, Phòng CSHS tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét và phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet với nhiều đối tượng tham gia. Đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp tài khoản, có sự phân công vai trò và phương thức hưởng lợi cụ thể giữa các đối tượng. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, lực lượng chức năng tập trung điều tra, làm rõ phương thức hoạt động và vai trò của từng người để bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng sử dụng hệ thống tài khoản Master, Agent và Member trên trang mạng Sbobet để tổ chức cá độ bóng đá. Trong đó, Đàm Thừa Trung tiếp nhận tài khoản Master có hạn mức 500.000 điểm, tương đương 5 tỷ đồng theo tỷ lệ quy đổi ban đầu, sau đó giao cho Hồ Diệu Cơ phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới và chuyển cho các đối tượng khác tổ chức cá độ. Các đối tượng thu lợi bất chính thông qua việc nâng tỷ lệ quy đổi điểm cược, hưởng phần chênh lệch từ tiền thắng, thua hoặc nhận hoa hồng.

Từ tài khoản Master, Hồ Diệu Cơ tiếp tục phân chia và giao tài khoản cho Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh cùng nhiều đối tượng khác để trực tiếp tham gia đánh bạc hoặc cấp lại tài khoản cho các con bạc đặt cược trên hệ thống.

Trong quá trình điều tra, Công an TPHCM đã triệu tập những người liên quan, thu giữ phương tiện, tang vật; đồng thời trích xuất, phân tích dữ liệu điện tử và lịch sử đặt cược để làm rõ phương thức giao nhận tài khoản, thanh toán, cũng như việc phân chia tiền thắng, thua. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra từng bước xác định vai trò của từng đối tượng trong đường dây.

Nhóm đối tượng bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc"

Kết quả điều tra mở rộng, ngày 11/10/2026, Cơ quan CSĐT đã khởi tố thêm 19 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc", nâng tổng số bị can bị khởi tố trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet này lên 21 người. Đường dây được xác định hoạt động theo mô hình phân cấp tài khoản, trong đó Đàm Thừa Trung và Hồ Diệu Cơ giữ vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận, phân chia và quản lý tài khoản phục vụ hoạt động cá độ.

Hát karaoke có kèm "dù” tới bến!

Như đã đề cập, đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với nhiều đối tượng tham gia được Phòng Cảnh sát hình sự (PCSHS) Công an TPHCM phát hiện trong quá trình chủ động mở rộng điều tra từ một vụ án khác. Cụ thể, trong quá trình đấu tranh chuyên án, Đội Phòng ngừa và điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người (Đội 5), thuộc Phòng CSHS, phát hiện hoạt động môi giới mại dâm tại hai cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn phường Bình Tân. Từ đó, đơn vị phối hợp Công an phường Bình Tân và các lực lượng liên quan tập trung điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của những cá nhân liên quan, tiến tới triệt xóa các hoạt động vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và lành mạnh hóa môi trường kinh doanh dịch vụ.

Cụ thể, đầu tháng 10/2026, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh karaoke, khách sạn trên địa bàn phường Bình Tân, qua đó phát hiện nhiều trường hợp mua, bán dâm có liên quan đến Nhà hàng Karaoke Yến Như (số 520 đường số 1, khu dân cư Vĩnh Lộc) và Nhà hàng Karaoke Holiday (số 592 đường số 1), cùng thuộc phường Bình Tân.

Kết quả điều tra xác định, hai cơ sở trên do Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh và Lê Văn Khải Vy góp vốn, phân chia lợi nhuận; giao Nguyễn Thị Hồng Thắm cùng các quản lý trực tiếp điều hành. Nhằm thu hút khách và tăng doanh thu, các đối tượng thống nhất cho phép nhân viên nữ bán dâm cho khách bên ngoài cơ sở kinh doanh. Khi khách có nhu cầu, quản lý tiếp viên sẽ giới thiệu người bán dâm, thỏa thuận giá cả, nhận tiền môi giới và bố trí nhân viên ra ngoài thực hiện hành vi bán dâm.

Đáng chú ý, để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng tạo lập hồ sơ, giấy tờ với nội dung có vẻ hợp lệ nhằm che giấu hoạt động phạm pháp. Cụ thể, khi nhân viên ra ngoài bán dâm, các đối tượng yêu cầu lập giấy xin ra cổng với lý do như "đi ăn", "có việc gia đình", qua đó hợp thức hóa việc rời khỏi cơ sở kinh doanh.

Sau khi thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 05/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự về các tội "Môi giới mại dâm" và "Đánh bạc"; đồng thời khởi tố 7 bị can. Trong đó, Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Điểm và Võ Thị Mỹ Châu bị khởi tố về tội "Môi giới mại dâm"; Lê Văn Khải Vy bị khởi tố về các tội "Môi giới mại dâm" và "Đánh bạc"; Phạm Văn Dòn bị khởi tố về tội "Đánh bạc".

Nhóm đối tượng bị khởi tố về tội "môi giới mại dâm" và "Đánh bạc"

Từ việc phát hiện hoạt động môi giới mại dâm tại hai cơ sở karaoke, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã chủ động mở rộng điều tra, qua đó phát hiện và làm rõ đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố tổng cộng 26 bị can về các tội "Môi giới mại dâm", "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Công an TPHCM cho biết, hiện Cơ quan CSĐT tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, đặc biệt là những đối tượng cung cấp tài khoản cá độ ở cấp trên, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Kết quả đấu tranh chuyên án thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an TPHCM trong công tác phòng, chống tội phạm. Không chỉ tập trung xử lý hành vi vi phạm được phát hiện ban đầu, lực lượng chức năng còn chủ động mở rộng điều tra, kịp thời phát hiện và làm rõ các đường dây, đối tượng liên quan, kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ hoặc không gian mạng để tổ chức hoạt động phạm pháp.

Thực tiễn đấu tranh, khám phá nhiều vụ án liên quan đến tổ chức cá độ bóng đá và môi giới mại dâm trên địa bàn TPHCM thời gian qua cho thấy, dù các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội, cơ quan Công an vẫn kiên trì xác minh, thu thập chứng cứ, từng bước làm rõ bản chất vụ việc và xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật. Cùng với việc nâng cao trình độ nghiệp vụ, lực lượng Công an ngày càng chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác điều tra, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, đấu tranh với tội phạm, kể cả những hành vi được che giấu dưới các hình thức phức tạp trên không gian mạng.

Công an TPHCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, không tiếp tay, bao che cho các hoạt động phạm pháp. Đồng thời, người dân cần nâng cao cảnh giác, không tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng internet; tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.