Công an TP.HCM xác minh vụ dùng gậy đập phá ô tô trên đường Quách Điêu

Đối tượng Huỳnh Lương Lộc đã dùng gậy đập phá ô tô trên đường Quách Điêu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h25 ngày 18/10/2026, anh L.T.H. (SN 1992, cư trú tại xã Đông Thạnh) điều khiển ô tô lưu thông trên đường Quách Điêu theo hướng từ đường Dương Công Khi về ngã năm Vĩnh Lộc.

Khi đến trước địa chỉ D13/40 đường Quách Điêu, một nam thanh niên điều khiển xe đạp điện không gắn biển số bất ngờ chạy lên phía trước đầu ô tô, sau đó để xe đạp điện đổ xuống đường.

Tiếp đó, nam thanh niên tiến đến ô tô của anh H., liên tục chửi bới và dùng gậy gỗ đập nhiều lần vào kính chắn gió phía trước cùng kính cửa bên trái của xe. Sau khi thực hiện hành vi trên, người này rời khỏi hiện trường theo hướng đường Thới Hòa.

Đoạn clip ghi lại sự việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận và gây bức xúc trước hành vi có dấu hiệu phá hoại tài sản của người khác.

Qua công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP.HCM đã phát hiện thông tin về vụ việc. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo Công an xã Vĩnh Lộc khẩn trương xác minh, truy xét người liên quan, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Bằng các biện pháp xác minh, truy xét, lực lượng Công an đã xác định và đưa Huỳnh Lương Lộc (SN 1991, thường trú tại phường Bình Trị Đông, tạm trú tại xã Bà Điểm) về trụ sở để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.