Công an TP.HCM triệt phá nhóm trộm cắp, cướp tài sản bằng xuồng máy trên sông

Các đối tượng trộm cắp, cướp tài sản cùng tang vật. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, Công an TP.HCM đã đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng, làm rõ 8 vụ trộm cắp, cướp tài sản.

Thực hiện chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt của đồng chí Giám đốc Công an Thành phố và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố về việc bên cạnh đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm phạm sở hữu trên đường bộ, phải tăng cường công tác này trên các tuyến đường thủy, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, rà soát các vụ việc xảy ra tại những địa bàn ven sông.

Qua đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập Chuyên án để huy động lực lượng để đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng lợi dụng đường thủy để tiếp cận, chiếm đoạt tài sản rồi tẩu thoát qua nhiều địa bàn.

Trong quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM, Trạm 4 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.Đồng Nai và Công an phường Long Hưng (TP. Đồng Nai), tổ chức rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, trao đổi thông tin, phối hợp xác minh, truy xét, làm rõ hành vi của từng đối tượng và các vụ việc liên quan.

Tang vật bị lực lượng công an thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Lần theo dấu vết từ chiếc xuồng composite

Qua rà soát các vụ xâm phạm sở hữu tại khu vực ven sông Đồng Nai và các nhánh sông thuộc phường Long Phước, Long Trường, Long Bình (TP.HCM), lực lượng Công an phát hiện Trần Hữu Bình (sinh năm 1996, cư trú tại phường Long Hưng, TP.Đồng Nai) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đáng chú ý, Bình sử dụng xuồng composite màu trắng có đặc điểm tương đồng với phương tiện xuất hiện trong một vụ trộm tại phường Long Trường.

Ngày 11/10/2026, tại khu vực cầu An Định, phường An Phước, TP.Đồng Nai, lực lượng Công an mật phục, bắt quả tang Bình đang bán tài sản trộm cắp cho Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1993, cư trú tại phường Tam Phước, TP.Đồng Nai).

Tang vật thu giữ gồm 615 đoạn dây điện màu đen lõi nhôm, 410 đoạn lõi nhôm và 16kg dây điện lõi đồng. Số dây điện này đã được cắt thành từng đoạn khoảng 1m để thuận tiện vận chuyển, tiêu thụ. Quang khai nhận biết rõ số tài sản trên do trộm cắp mà có.

Mở rộng điều tra, Công an truy bắt các đối tượng Trần Văn Thiên (sinh năm 2004), Nguyễn Thanh Tiền (sinh năm 1994), Nguyễn Minh Thuận (sinh năm 2003), cùng làm rõ vai trò của Dương Hoài Vũ (sinh năm 1990) và Trần Thị Ngọc Hiền (sinh năm 1990, vợ Bình). Các đối tượng khai nhận số dây điện bị thu giữ được trộm trong hai ngày 10 và 11/10/2026 tại TP.Đồng Nai.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai của đối tượng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thủ đoạn liều lĩnh, sẵn sàng dùng dao khống chế nạn nhân

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng sử dụng xuồng máy di chuyển dọc các tuyến sông, tìm kiếm tài sản tại nhà dân, cơ sở kinh doanh, bến xe, sà lan và công trình xây dựng ven sông. Khi bị phát hiện hoặc gặp sự chống trả, chúng sẵn sàng sử dụng dao đe dọa, khống chế nạn nhân để tiếp tục chiếm đoạt tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Điển hình, ngày 20/7/2025, nhóm đối tượng đột nhập căn nhà dưới gầm cầu Long Đại, phường Long Phước, lấy tiền, điện thoại và dây chuyền của một phụ nữ đang ngủ. Khi bị phát hiện, một đối tượng dùng dao đe dọa, giật dây chuyền rồi cùng đồng bọn bỏ trốn bằng xuồng máy.

Ngày 23/7/2025, tại công trình gần cầu cao tốc thuộc phường Long Trường, khi đang cắt dây cáp điện, nhóm này bị công nhân phát hiện. Một đối tượng dùng dao uy hiếp những người có mặt để đồng bọn tiếp tục lấy tài sản trước khi cả nhóm tẩu thoát theo đường sông.

Một vụ việc khác xảy ra ngày 8/12/2025 tại cơ sở lưu trú trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường. Sau khi lấy tài sản, các đối tượng đột nhập phòng ngủ, dùng dao khống chế một phụ nữ, buộc nạn nhân mở khóa điện thoại, đăng xuất tài khoản iCloud rồi bỏ trốn.

Ngoài ra, nhóm còn khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm khác như lấy 20 bình ắc quy, hơn 847 lít dầu tại bến xe buýt thuộc phường Long Phước; trộm két sắt chứa tiền, vàng tại nhà dân và trộm tài sản tại một quán cà phê ở phường Long Trường. Hai vụ gần nhất xảy ra ngày 10 và 11/10/2026 tại một sà lan thuộc phường Trấn Biên và công trình thuộc phường Biên Hòa, TP.Đồng Nai.

Khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ một xuồng composite, một ghe gỗ, một ô tô tải, 3 con dao, một cây rựa cùng nhiều công cụ phục vụ hoạt động phạm tội. Đáng chú ý, tang vật còn có khoảng 700kg dây điện lõi nhôm, 16kg dây điện lõi đồng, máy khoan, máy cắt, máy tuốt dây điện và một số trang sức liên quan đến các vụ án.

Để củng cố chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 tiến hành thực nghiệm điều tra. Kết quả phù hợp với lời khai, góp phần làm rõ phương thức phạm tội và vai trò của từng đối tượng.

Các đối tượng trong vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt 7 đối tượng để điều tra về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội”.

Đến nay, cơ quan Công an đã làm rõ 8 vụ trộm cắp, cướp tài sản do nhóm đối tượng thực hiện. Kết quả chuyên án cho thấy hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh với tội phạm lợi dụng địa hình sông nước để hoạt động liên địa bàn.

Công an TP.HCM đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh) hoặc cơ quan Công an gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin phục vụ điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Video vụ án.