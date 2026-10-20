Công an TP HCM triệt phá đường dây trộm, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt chó

Đầu tháng 10/2026, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp chó tại các xã Nghĩa Thành, Kim Long, Ngãi Giao và một số địa bàn lân cận, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã khẩn trương tổ chức xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn, tập trung lực lượng điều tra, truy xét.

Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Nguyễn Bá Long (SN 1997, ngụ phường Long Bình, TP Đồng Nai) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp và tiêu thụ chó không rõ nguồn gốc.

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai và Công an phường Long Bình (TP Đồng Nai) tiến hành kiểm tra nơi ở của Long tại khu phố 14, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện căn nhà được quây kín bằng hàng rào tôn, bên trong bố trí khu vực sơ chế, giết mổ động vật. Kiểm tra một xe ô tô đang đậu trong sân, lực lượng chức năng phát hiện 21 con chó đã chết, tổng khối lượng 304,6 kg, cùng các thiết bị nghi là súng kích điện tự chế và nhiều vật dụng liên quan đến hành vi trộm cắp.

Tiếp tục khám xét, Cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ thêm 32 con chó đã được làm thịt, tổng khối lượng gần 420 kg và 57 con mèo đã được làm thịt, tổng khối lượng hơn 170 kg, được cất giữ trong các thùng xốp, tủ đông để chuẩn bị tiêu thụ.

Từ kết quả kiểm tra, thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã làm rõ nhóm đối tượng liên quan gồm Nguyễn Bá Long, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Ngọc Trí, Nguyễn Ngọc Nhi, Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Văn Quả. Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã bàn bạc, phân công vai trò cụ thể, tổ chức trộm cắp chó tại nhiều địa bàn để bán lấy tiền tiêu xài.

Trong đó, Liêm có nhiệm vụ điều khiển ô tô chở các đối tượng đi tìm chó; Trí sử dụng thiết bị kích điện tự chế để thực hiện hành vi trộm cắp; Nhi thu gom chó đưa lên ô tô. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng vận chuyển số chó trộm cắp được về nơi ở của Long để sơ chế, tiêu thụ.

Long giữ vai trò tổ chức thu gom, phân loại, sơ chế và tìm đầu ra tiêu thụ số chó trộm cắp; đồng thời phân chia tiền cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội theo khối lượng chó giao về. Hiệp và Quả biết rõ nguồn gốc số chó do trộm cắp mà có nhưng vẫn tham gia sơ chế, giúp sức cho Long tiêu thụ để hưởng lợi.

Chỉ tính riêng trong đêm 7/10 đến sáng 8/10, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp 21 con chó trên địa bàn các xã Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Kim Long và khu vực lân cận, với tổng khối lượng hơn 300 kg, giá trị tài sản theo giá thị trường ước tính khoảng từ 19-20 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã xác định được chủ sở hữu của 4 con chó trong số tang vật thu giữ và tiếp tục xác minh các trường hợp còn lại. Các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác với phương thức, thủ đoạn tương tự.

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm Nguyễn Bá Long, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Ngọc Trí, Nguyễn Ngọc Nhi, Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Văn Quả về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Các bị can và tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Không dừng lại ở việc bắt giữ nhóm trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM tiếp tục tập trung làm rõ phương thức tổ chức, các đối tượng tham gia và hệ thống tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã triệu tập Nguyễn Long Yến Vân (SN 1986, ngụ TP Đồng Nai) đến cơ quan công an làm việc.

Tại đây, Vân đã khai nhận hành vi liên quan đến hoạt động trộm cắp, sơ chế và tiêu thụ chó, mèo của nhóm Long. Theo đó, Vân và Long chung sống với nhau như vợ chồng. 2 đối tượng đã bàn bạc, thống nhất việc tổ chức trộm cắp chó, mèo để bán kiếm tiền, đồng thời phân công các đối tượng khác trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp.

Trong đường dây này, Vân không chỉ tham gia sơ chế mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm khách hàng, trao đổi giá cả, tiếp nhận đơn hàng và quản lý tiền thu được từ hoạt động tiêu thụ. Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, Vân liên hệ với những người kinh doanh, buôn bán thịt chó, mèo tại nhiều tỉnh, thành phố để chào bán.

Sau khi thống nhất số lượng, giá cả, Vân thông báo cho Long tổ chức đóng hàng, vận chuyển bằng xe khách đến các đầu mối tiêu thụ. Toàn bộ tiền mua bán được các khách hàng chuyển vào tài khoản ngân hàng do Vân quản lý. Sau đó, Vân phối hợp với Long phân chia tiền cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp.

Từ dữ liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập, làm việc với 4 đối tượng thường xuyên mua thịt chó từ Vân, gồm: Lương Thị Thảo (SN 1994, ngụ TP Hải Phòng), Đinh Văn Thịnh (SN 1996, ngụ tỉnh Hưng Yên), Đặng Thị Tho (SN 1988, ngụ tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Thị Ngọc (SN 1985, ngụ TP Hà Nội).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng trên hoạt động kinh doanh, buôn bán thịt chó. Quá trình giao dịch, dù biết thịt chó không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, không có dấu kiểm dịch, có dấu vết nghi do kích điện và được bán với giá thấp hơn thị trường, các đối tượng vẫn nhiều lần đặt mua với số lượng lớn để bán lại kiếm lời.

Tổng cộng, qua dữ liệu giao dịch giữa 4 đầu mối trên với Vân, Cơ quan điều tra xác định số lượt chuyển tiền hơn 860 triệu đồng, tương ứng khối lượng thịt chó ước tính trên 10 tấn.

Tại Cơ quan điều tra, 4 đối tượng khai nhận biết số thịt chó do Vân cung cấp có nguồn gốc từ hoạt động trộm cắp nhưng vẫn tiếp tục thu mua nhằm hưởng lợi từ việc kinh doanh, bán lại.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng Lương Thị Thảo, Đinh Văn Thịnh, Đặng Thị Tho, Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Long Yến Vân về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.