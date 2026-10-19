Công an TP.HCM triệt phá đường dây trộm chó, tiêu thụ liên tỉnh hàng chục tấn

Đối tượng Nguyễn Long Yến Vân (SN 1986, cư trú tại TP. Đồng Nai). (Ảnh: Công an cung cấp)

Triệt phá nhóm trộm chó hoạt động có tổ chức

Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá nhóm trộm cắp chó hoạt động có tổ chức, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ mạng lưới tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có tại nhiều tỉnh, thành phố.

Trước tình trạng mất trộm chó liên tiếp tại các xã Nghĩa Thành, Kim Long, Ngãi Giao và khu vực lân cận, lực lượng chức năng đã phối hợp xác minh, truy xét các đối tượng liên quan. Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Bá Long (SN 1997, cư trú tại phường Long Bình, TP. Đồng Nai) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp và tiêu thụ chó không rõ nguồn gốc.

Ngày 8/10/2026, lực lượng chức năng phát hiện khu vực sơ chế, giết mổ động vật tại nơi ở của Long. Kiểm tra ô tô đậu trong sân, công an thu giữ 21 con chó đã chết, nặng tổng cộng 304,6kg, cùng các thiết bị nghi là súng kích điện tự chế và nhiều vật dụng liên quan. Khám xét tiếp, lực lượng chức năng thu giữ thêm 32 con chó đã làm thịt, nặng gần 420kg và 57 con mèo đã làm thịt, nặng hơn 170kg, được bảo quản trong thùng xốp và tủ đông để chuẩn bị tiêu thụ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm đối tượng gồm Nguyễn Bá Long, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Ngọc Trí, Nguyễn Ngọc Nhi, Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Văn Quả. Các đối tượng bị cáo buộc đã bàn bạc, phân công nhiệm vụ, tổ chức trộm chó tại nhiều địa bàn rồi đưa về nơi tập kết để sơ chế, bán lấy tiền chia nhau.

Chỉ trong khoảng thời gian từ đêm 7/10 đến sáng 8/10, nhóm này bị xác định đã trộm 21 con chó tại các xã Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Kim Long và khu vực lân cận, với tổng khối lượng hơn 300kg, trị giá ước tính từ 19 đến hơn 20 triệu đồng.

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trên về tội “Trộm cắp tài sản”, theo khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra xác định được chủ sở hữu của 4 con chó trong số tang vật thu giữ và tiếp tục xác minh các trường hợp còn lại.

Hai đối tượng Lương Thị Thảo và Đinh Văn Thịnh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Làm rõ đường dây tiêu thụ hơn 10 tấn thịt chó

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 10/10, cơ quan công an triệu tập Nguyễn Long Yến Vân (SN 1986, cư trú tại TP. Đồng Nai) đến làm việc. Theo lời khai ban đầu, Vân và Long chung sống như vợ chồng, cùng bàn bạc tổ chức trộm cắp chó, mèo để bán lấy tiền và phân công những người khác trực tiếp thực hiện.

Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, Vân liên hệ với những người kinh doanh thịt chó, mèo tại nhiều tỉnh, thành phố. Sau khi thống nhất số lượng và giá bán, Vân thông báo cho Long đóng hàng, vận chuyển bằng xe khách đến các đầu mối. Tiền mua bán được chuyển vào tài khoản do Vân quản lý, sau đó phân chia cho các đối tượng liên quan.

Các đối tượng trộm chó. (Ảnh: Công an cung cấp)

Quá trình truy xét, công an triệu tập, làm việc với 4 người thường xuyên thu mua thịt chó từ Vân, gồm Lương Thị Thảo (SN 1994, trú tại TP. Hải Phòng), Đinh Văn Thịnh (SN 1996, trú tại tỉnh Hưng Yên), Đặng Thị Tho (SN 1988, trú tại tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Thị Ngọc (SN 1985, trú tại TP. Hà Nội).

Dữ liệu giao dịch giữa 4 đầu mối với Vân thể hiện tổng số tiền chuyển khoản hơn 860 triệu đồng, tương ứng khối lượng thịt chó ước tính trên 10 tấn. Các đối tượng khai nhận biết số thịt chó do Vân cung cấp có nguồn gốc từ trộm cắp nhưng vẫn tiếp tục thu mua để bán lại kiếm lời.

Ngày 18/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vân, Thảo, Thịnh, Tho và Ngọc về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục xác minh các vụ trộm có liên quan, làm rõ nguồn gốc tang vật, xác định các bị hại và củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.