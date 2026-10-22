Công an TP HCM triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng

Trước đó, rạng sáng 7/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quán bar Aplus Sài Gòn (số 492 Võ Văn Kiệt), phát hiện 6 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Mở rộng điều tra, Công an TP HCM phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy cần sa do Trần Huy Long cầm đầu, hoạt động có tổ chức, liên quan nhiều đối tượng tại TP HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, tập trung lực lượng đấu tranh mở rộng, quyết tâm triệt phá toàn bộ đường dây.

Tang vật ma túy được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tổ chức nhiều mũi truy xét, từng bước làm rõ các đầu mối vận chuyển, tập kết, cất giấu và phân phối ma túy tại Đồng Tháp, Vĩnh Long trước khi đưa về TP HCM tiêu thụ.

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng những ứng dụng liên lạc có tính bảo mật cao tài khoản ẩn danh, hội nhóm kín trên không gian mạng để giao dịch; đồng thời ngụy trang ma túy trong các kiện hàng, lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển qua nhiều địa bàn nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Trước phương thức, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp khai thác dữ liệu điện tử, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công tác chỉ huy, điều phối lực lượng, nhanh chóng bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây.

Đặc biệt, ngay từ giai đoạn đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động phối hợp Phòng 1 - Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, phân công Kiểm sát viên trực tiếp phối hợp Điều tra viên đánh giá, củng cố tài liệu, chứng cứ, xác định hành vi, vai trò của từng đối tượng, bảo đảm công tác điều tra, xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định pháp luật.

Tính đến ngày 19/10, Công an TP HCM đã bắt giữ 151 đối tượng; trong đó đã đủ căn cứ khởi tố, xử lý hình sự 81 đối tượng; xử lý hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ đối với 70 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 176,2 kg ma túy cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối cung cấp, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ban Giám đốc Công an TP HCM trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: CA TP HCM

Ngày 22/10, Công an TP HCM tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên.

Theo Công an TP HCM, đây là chiến công nổi bật, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an TP HCM trong thực hiện Nghị quyết số 02 của Thành ủy về xây dựng TP HCM không ma túy vào năm 2030.