Công an TP.HCM tìm kiếm nam sinh 17 tuổi rời khỏi nhà từ 24/10 chưa trở về

Ngỳ 29/10, Công an xã Nhựt Đức, TP.HCM phát thông báo tìm kiếm em Nguyễn Võ Nhật Hào (SN 2009), học sinh lớp 11A10, Trường THPT An Nhơn Tây, sau khi em rời khỏi nhà tại xã Nhựt Đức vào sáng 24/10 và đến nay chưa trở về.

Theo thông báo của Công an xã Nhựt Đức, em Nguyễn Võ Nhật Hào có hộ khẩu thường trú tại địa chỉ 308 đường 490, ấp Cao Vân Soái, xã Nhựt Đức, TP.HCM.

Thông báo tìm em Hào.

Khoảng 5h ngày 24/10/2026, em Hào được cho là đã tự mở cửa nhà để đi ra ngoài. Tuy nhiên, đến thời điểm thông báo, gia đình vẫn chưa nhận được tin tức về em.

Đặc điểm nhận dạng của em Hào là nam giới, mặc áo khoác màu trắng và quần jean màu xanh khi rời khỏi nhà.

Trước tình hình trên, Công an xã Nhựt Đức đề nghị người dân nếu có thông tin hoặc nhìn thấy em Nguyễn Võ Nhật Hào, nhanh chóng thông báo cho gia đình hoặc cơ quan công an để hỗ trợ tìm kiếm.

Người dân có thể liên hệ các số điện thoại sau: Anh Tuấn, cha của em Hào – 0858 952 481. Đồng chí Nguyễn Tấn Cường, cảnh sát khu vực – 0964 56 89 44. Đại diện nhà trường, cô Trang, chủ nhiệm lớp 11A10 – 034.672.6445.

Công an xã Nhựt Đức mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của người dân để sớm tìm thấy em Hào, đưa em trở về với gia đình.