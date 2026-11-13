Công an TP.HCM thông tin vụ nổ cửa hàng gas làm sập nhiều nhà dân

Theo thông tin từ Công an TP.HCM chiều 13/11, vụ nổ làm căn nhà số 81 đường Bùi Văn Ba đổ sập hoàn toàn. Các căn nhà liền kề, trong đó có nhà số 83 và 85, hư hỏng nặng. Gạch đá, xà bần văng ra mặt đường, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Cụ thể, vào lúc 11h05 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận tin báo sập nhà tại khu vực các số 81, 83 và 85 đường Bùi Văn Ba.

Cảnh sát PCCC và CNCH gấp rút di dời các mảng bê tông cứu người.

Ngay lập tức, đơn vị đã điều động nhiều lực lượng phối hợp ứng cứu, bao gồm: Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 7, Tổ Cảnh sát Chữa cháy và CNCH (thuộc Đội Công tác Chữa cháy và CNCH), Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 4 cùng Công an phường Tân Thuận.

Tại hiện trường, vụ nổ đã khiến căn nhà số 81 bị đổ sập hoàn toàn và gây hư hỏng nặng nề cho các căn nhà liền kề (số 83, 85...). Gạch đá, xà bần văng tràn ra mặt đường Bùi Văn Ba khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ.

Trước đó, Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM, cũng đã có mặt trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa khu vực, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, gấp rút di dời các mảng bê tông lớn chắn lối vào và tháo dỡ kết cấu đổ nát để mở đường, tạo khoảng trống tiếp cận người bị vùi lấp.

Nhờ sự nỗ lực khẩn trương, đến hơn 13h cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm kiếm và đưa 4 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Hiện tại, lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.

Lực lượng chức năng cứu hộ các nạn nhân

Khuyến cáo khi lắp đặt, sử dụng bếp gas

Từ vụ việc trên, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM khuyến cáo các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh cần nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn khi sử dụng gas nhằm phòng ngừa cháy, nổ đáng tiếc xảy ra:

Về bình chứa gas: Lựa chọn bình có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, phù hợp với hợp đồng mua bán. Bình phải còn nguyên hình dạng thiết kế ban đầu, đã được kiểm định, còn hạn sử dụng, được niêm phong đúng quy định và đảm bảo đúng khối lượng, nhãn hiệu, tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.

Về thiết bị: Sử dụng bếp gas và phụ kiện chính hãng; bếp phải trang bị đầy đủ tính năng an toàn như rơ-le tự ngắt khi tắt lửa hoặc quá nhiệt (đối với bếp gas mini phải có van an toàn ngắt trực tiếp).

Vị trí lắp đặt: Đặt bình gas thẳng đứng ở nơi thông thoáng, tuyệt đối không đặt trong phòng kín hay hầm kín để tránh tích tụ khí nếu xảy ra rò rỉ. Các thiết bị điện phải bố trí cách khu vực đặt bình gas tối thiểu 1,5 mét.

Quản lý và sử dụng: Tuyệt đối không thực hiện hành vi sang chiết, nạp gas trái phép, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.