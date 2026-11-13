Công an TP. HCM thông tin vụ cô gái 24 tuổi tử vong tại Tân Vĩnh Lộc

Ngày 12/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (sinh năm 1996, quê Đà Nẵng, tạm trú tại xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của chị T.T.T.Q. (sinh năm 2002, cư trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP. HCM).

Trước đó, khoảng 14h ngày 8/11, Công an phường Tân Sơn Hòa tiếp nhận trình báo của bà N.T.L., mẹ chị Q., về việc gia đình mất liên lạc với con gái từ ngày 2/11.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. HCM phối hợp với Công an phường Tân Sơn Hòa, Công an xã Tân Vĩnh Lộc và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, truy xét. Đến ngày 11/11, lực lượng chức năng bắt giữ Chúc Kim Hương.

Công an lấy lời khai của Chúc Kim Hương. Ảnh: CACC

Nghi phạm khai chôn giấu thi thể đối diện nhà trọ

Tại cơ quan điều tra, Hương khai quen chị Q. qua mạng xã hội. Ngày 1/11, hai người gặp nhau tại nơi ở của Hương ở xã Tân Vĩnh Lộc. Theo lời khai, trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Hương dùng thanh sắt tấn công khiến chị Q. tử vong.

Hương khai sau đó đưa thi thể nạn nhân ra bãi đất trống đối diện nhà trọ để chôn giấu, đồng thời tiêu hủy một số đồ vật liên quan đến vụ việc.

Theo người dân địa phương, nơi xảy ra vụ việc là một nhà xưởng cấp 4 mà Hương đã thuê hơn một năm để làm cơ sở may bọc ghế nệm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ và làm rõ diễn biến vụ việc.