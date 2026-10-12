Công an TP.HCM thông tin vụ cháy gara ô tô cạnh trường mầm non

Video: Cháy garage ô tô cạnh trường Mầm non ở TP.HCM. (Nguồn: MXH)

Trưa 12/10, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 8 (Công an TP.HCM) thông tin, lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt hoàn toàn vụ cháy xảy ra tại gara sửa chữa ô tô Sắc Sơn trên đường Trần Thị Ngôi, phường Chánh Hưng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h35 cùng ngày, lực lượng chữa cháy nhận tin báo xảy ra hỏa hoạn tại gara ở địa chỉ số 17-19-21 đường Trần Thị Ngôi.

Lực lượng chức năng kịp thời dập tắt đám cháy.

Ngay sau đó, đơn vị điều động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 8h45, lực lượng chức năng có mặt, triển khai 2 lăng B và 1 lăng phun bọt chuyên dụng để khống chế đám cháy.

Đến 8h50, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra thiệt hại về người.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy làm hư hỏng một ô tô chưa xác định được biển số, năm sản xuất và chưa liên hệ được với chủ xe; một xe máy cũng bị hư hỏng.

Đáng chú ý, gara xảy ra hỏa hoạn nằm sát trường mầm non Hoa Anh Đào. Khi phát hiện sự việc, nhà trường đã kịp thời sơ tán học sinh ra cổng phía sau, bảo đảm an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.