Công an TP.HCM tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật cho lãnh đạo, chỉ huy năm 2026

Các học viên được quán triệt những văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Tại lớp tập huấn, các học viên được quán triệt những văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân; đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện thời gian qua, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, chương trình chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác tham mưu, tổ chức tập huấn, huấn luyện và thi điều lệnh, quân sự, võ thuật; nâng cao nghiệp vụ kiểm tra việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả công tác quản lý, chỉ huy trong toàn lực lượng.

Song song với nội dung lý thuyết, các học viên được trực tiếp thực hành, rèn luyện các nội dung chuyên môn theo chương trình tập huấn.

Đối với công tác điều lệnh, học viên thực hành các động tác điều lệnh đội ngũ từng người tay không, đội ngũ đơn vị và một số nghi lễ Công an nhân dân. Đây là những nội dung quan trọng nhằm nâng cao tính thống nhất, chính quy, lễ tiết, tác phong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Về công tác quân sự, chương trình tập trung giới thiệu cấu tạo, tính năng, tác dụng của một số loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị; hướng dẫn cách sử dụng, quy tắc bắn súng ngắn, súng tiểu liên và tổ chức kiểm tra bắn đạn thật theo nội dung huấn luyện.

Đối với nội dung võ thuật, học viên được thực hành các kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của võ thuật Công an nhân dân; vận dụng vào xử lý một số tình huống nghiệp vụ, thực hành kỹ năng đánh bắt, khống chế đối tượng, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự.

Thông qua chương trình tập huấn, đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy có điều kiện củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức huấn luyện, kiểm tra việc chấp hành điều lệnh, quân sự, võ thuật tại đơn vị.

Quang cảnh lê khai mạc. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo kế hoạch, các lớp tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật dành cho lãnh đạo, chỉ huy năm 2026 của Công an TP. HCM được tổ chức trong 10 ngày, từ ngày 12 đến ngày 22/6.

Hoạt động tập huấn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong công tác chuẩn mực, năng lực chỉ huy và khả năng xử lý tình huống nghiệp vụ tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an TP. HCM thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.