Công an TP.HCM ra mắt hai mô hình đột phá về khoa học công nghệ và tiếp nhận tin báo khẩn cấp

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì buổi lễ.

Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Công an TP.HCM, số 268 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, đồng thời kết nối trực tuyến đến Công an các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì buổi lễ. Tham dự chương trình có các thành viên Ban Giám đốc Công an thành phố, đại diện lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành liên quan, đại diện Ban Chỉ đạo 57 cấp xã cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an cơ sở và đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Khơi dậy sáng kiến, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ

Mô hình “Câu lạc bộ Khoa học công nghệ Công an thành phố” được thành lập nhằm tập hợp những cán bộ, chiến sĩ có kiến thức chuyên môn, năng lực nghiên cứu và niềm đam mê đối với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thông qua hoạt động trao đổi, nghiên cứu và đề xuất sáng kiến, Câu lạc bộ hướng đến hình thành môi trường sinh hoạt khoa học thiết thực, tạo điều kiện để các ý tưởng mới được phát triển thành giải pháp có khả năng ứng dụng vào thực tiễn công tác Công an.

Việc phát huy tri thức, kinh nghiệm của cán bộ, chiến sĩ được xác định là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Việc phát huy tri thức, kinh nghiệm của cán bộ, chiến sĩ được xác định là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Các sáng kiến xuất phát từ thực tiễn sẽ góp phần cải tiến phương pháp làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ và đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Cùng với hoạt động nghiên cứu, Câu lạc bộ còn hướng đến bồi dưỡng tư duy đổi mới, nâng cao kỹ năng số và khuyến khích tinh thần chủ động học hỏi trong toàn lực lượng.

Qua đó, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có khả năng thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, góp phần đưa Công an TP.HCM trở thành lực lượng tiên phong trong triển khai các nhiệm vụ về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp

Nếu Câu lạc bộ Khoa học công nghệ tạo động lực từ nghiên cứu và sáng kiến, thì mô hình “Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp” tập trung trực tiếp vào yêu cầu nâng cao hiệu quả tiếp nhận, phân loại và chuyển xử lý tin báo của người dân.

Theo đó, Tổ được tổ chức thuộc Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố, thực hiện tiếp nhận thông tin qua hai đầu số 113 và 114; phân loại, chuyển tin báo về an ninh, trật tự, cháy, nổ đến các lực lượng có chức năng, đồng thời hỗ trợ theo dõi và điều phối quá trình xử lý theo thẩm quyền.

Các đại biểu ấn nút khai trương

Việc đưa mô hình vào hoạt động nhằm tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an cơ sở cùng các đơn vị liên quan. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm thông tin được tiếp nhận kịp thời, chuyển đến đúng lực lượng, hạn chế tình trạng chậm trễ trong quá trình xử lý các tình huống phát sinh.

Đây cũng là bước thử nghiệm quan trọng để Công an thành phố đánh giá quy trình vận hành, điều kiện kỹ thuật và khả năng phối hợp giữa các lực lượng, qua đó chuẩn bị cơ sở thực tiễn cho việc tích hợp các đầu số dịch vụ khẩn cấp 113, 114 và 115 trong thời gian tới.

Nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Tổng đài 113, giúp người dân nhận biết và sử dụng đầu số này khi cần báo tin về các tình huống khẩn cấp liên quan đến an ninh, trật tự. Việc thông tin được tiếp nhận nhanh chóng, xử lý đúng chức năng không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận sự hỗ trợ kịp thời khi xảy ra sự cố.

Mô hình cũng tạo tiền đề để từng bước hiện thực hóa Đề án tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 và tổ chức hệ thống thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp thành Trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp, được phê duyệt theo Quyết định số 1166/QĐ-TTg ngày 29/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể hóa chủ trương bằng những nhiệm vụ thiết thực

Chia sẻ tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Minh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các đơn vị nghiệp vụ trong quá trình chuẩn bị, triển khai hai mô hình. Dù thời gian thực hiện ngắn, khối lượng công việc lớn và điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, các đơn vị đã nỗ lực phối hợp, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra.

Đáng chú ý, công tác tiếp nhận tin báo qua đầu số 114 được khẩn trương chuyển từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ về Trung tâm Thông tin Chỉ huy. Việc bố trí trang thiết bị, sắp xếp không gian làm việc và chuẩn bị các điều kiện cần thiết được triển khai đồng bộ, phục vụ yêu cầu vận hành mô hình.

Quang cảnh buổi lễ

Nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện, Đại tá Trần Hồng Minh cho rằng việc ra mắt hai mô hình không đơn thuần là hoạt động mang tính phong trào, mà là bước tiến trong quá trình đổi mới phương thức hoạt động, đưa các chủ trương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực tiễn công tác.

Theo đó, hai mô hình gắn với những yêu cầu cụ thể: một mặt phát huy nguồn lực trí tuệ, khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong lực lượng; mặt khác nâng cao năng lực tiếp nhận, xử lý thông tin, tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị khi giải quyết tình huống khẩn cấp.

Đây cũng là những nội dung thể hiện quyết tâm của Công an TP.HCM trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 được phê duyệt tại Quyết định số 1166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Việc đưa hai mô hình vào hoạt động mở ra hướng tiếp cận mới trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Công an thành phố, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, gắn ứng dụng công nghệ với yêu cầu công tác và nhu cầu của người dân. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn TP.HCM