Công an TP.HCM làm rõ vụ trộm tiền của du khách Thụy Sĩ tại bến Bạch Đằng

Theo Công an TP.HCM, khoảng 0h30 ngày 30/10/2026, anh M.N (SN 1997, quốc tịch Thụy Sĩ) cùng chị V.Đ.A.Q (SN 2007) đang ngồi tại khu vực bờ sông thuộc công viên bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn thì bị một người đàn ông lén lấy tiền trong túi xách.

Phát hiện sự việc, hai người đuổi theo. Đối tượng trèo qua lan can, lẩn trốn tại khu vực khe đá gần bờ sông rồi quay lại lấy xe máy để tẩu thoát. Khi bị ngăn cản, người này bỏ lại phương tiện và tiếp tục bỏ trốn.

Khoảng 2h cùng ngày, người dân phát hiện N.Đ.B (SN 2007) mặc áo đen, quần đùi xám, toàn thân ướt sũng đi dọc bờ sông nên nghi ngờ liên quan vụ trộm và khống chế, báo Công an. Tuy nhiên, qua xác minh và nhận diện của bị hại, cơ quan chức năng xác định B. không phải người thực hiện hành vi trộm cắp.

Đối tượng Lê Văn Tiên (Ảnh: CACC)

Tiếp tục truy xét, tối 31/10, Công an phường Sài Gòn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Lê Văn Tiên (SN 1986, hiện ở xã Bình Hưng) tại đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng. Tại cơ quan Công an, Tiên thừa nhận lấy trộm tiền của du khách Thụy Sĩ. Bước đầu xác định đối tượng thực hiện hành vi một mình, không có đồng phạm.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh: chụp màn hình)

Liên quan vụ việc, ngày 1/11, Công an phường Sài Gòn phát hiện tài khoản Facebook “Cao Trúc Chi” đăng hai bài viết kèm video, trong đó gọi vụ việc là “giật dây chuyền ở cầu Ba Son” và đề cập một thanh niên bị “bắt oan”.

Làm việc với cơ quan Công an, chủ tài khoản C.T.C (SN 1988) cho biết đã nghe anh N.Đ.B kể lại việc mình bị nhận nhầm là người trộm tài sản. Người này thường quay video sinh hoạt, trò chuyện với khách hàng để đăng lên mạng xã hội và không có mục đích công kích hay bôi nhọ cá nhân, tổ chức. Sau đó, chị C. đã gỡ các bài viết, video liên quan và đăng nội dung đính chính.

Công an TP.HCM khẳng định vụ việc tại công viên bến Bạch Đằng là trộm tiền trong túi xách, không phải giật dây chuyền như thông tin lan truyền. N.Đ.B không liên quan đến hành vi trộm cắp, người thực hiện là Lê Văn Tiên. Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.