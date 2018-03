Công an TP.HCM khởi tố vụ án cháy chung cư Carina Plaza

Người phát ngôn Công an TP.HCM xác nhận, vừa khởi tố vụ án hình sự vụ cháy tại chung cư Carina Plaza làm 13 người chết và hàng chục người bị thương.

Tối 26/3, xác nhận với VietNamNet, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM xác nhận, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự liên quan đến vụ cháy xảy ra tại chung cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8) vào rạng sáng 23/3.

Vụ cháy tại chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết và hàng chục người bị thương. Ảnh: Văn Châu

Đại tá Quang cũng thông tin thêm, bước đầu xác định nguyên nhân gây cháy là do sự cố từ 1 chiếc xe gắn máy ở tầng hầm của chung cư. Qua điều tra, công an đã loại trừ nguyên nhân cháy là do cố ý gây cháy nổ.

Người phát ngôn của Công an TP.HCM cũng cho hay, thông tin chi tiết về quá trình điều tra và những diễn biến xung quanh vụ cháy xảy ra tại chung cư Carina Plaza sẽ được cung cấp trong buổi họp báo định kỳ vào thứ 5 tuần này.

Như VietNamNet đã thông tin, rạng sáng 23/3 tại chung cư Carina Plaza đã xảy ra vụ cháy có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 13 người chết và hàng chục người bị thương. Đến nay việc khắc phục hậu quả vẫn đang được tiến hành.

Vụ cháy này gây rúng động dư luận khi có nhiều thông tin cho rằng chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành tòa nhà đã có nhiều vi phạm trong công tác PCCC. Trước đó, cư dân đã phản ánh hàng loạt bất cập tại chung cư này, trong suốt thời gian dài nhưng chưa được giải quyết.

Sau vụ cháy, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã giao cho Văn phòng cơ quan CSĐT (PC44) thụ lý điều tra. Tài liệu về PCCC, xây dựng và quản lý chung cư Carina Plaza được Công an TP.HCM thu giữ từ chủ đầu tư để phục vụ điều tra.

Được biết, chung cư Carina Plaza do Công ty cổ phần đầu tư 577 góp vốn 95% làm chủ đầu tư, công ty thành viên là Hùng Thanh nắm giữ 5% vốn. Tổng mức đầu tư dự án là 925 tỷ đồng. Dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2012, do công ty Hùng Thanh quản lý, điều hành.

Đàm Đệ