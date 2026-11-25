Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Lê Hồng Quế (SN 1987, ngụ phường Phước Long, TP.HCM) và 36 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: CACC).

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP.HCM tập trung đấu tranh, xử lý các hành vi lợi dụng chính sách an sinh xã hội để trục lợi, bảo vệ quyền lợi của người thụ hưởng. Trong lĩnh vực nhà ở xã hội, công tác này góp phần bảo đảm chính sách hỗ trợ nhà ở đến đúng đối tượng, trong đó có người có công với cách mạng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hộ nghèo, người thu nhập thấp và người yếu thế.

Qua công tác đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây giả danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây do Đinh Lê Hồng Quế cầm đầu. Các đối tượng đã rao bán hơn 600 "suất mua nhà ở xã hội", chiếm đoạt trên 150 tỷ đồng của hơn 600 bị hại. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm việc với 121 bị hại.

Theo điều tra, Quế cùng Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Khoa thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư bất động sản Brothers Land tại phường Phước Long, sau đó tuyển nhân viên môi giới để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Ngoài ra, Quế còn móc nối với Huỳnh Tiến Đạt và một số người môi giới bất động sản bên ngoài để rao bán các suất mua căn hộ tại dự án.

Đinh Lê Hồng Quế tại cơ quan công an (Ảnh: CACC).

Để tạo lòng tin với người mua, Quế đặt làm giả con dấu của Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Sở Xây dựng TP.HCM, đồng thời làm giả các văn bản mang tên doanh nghiệp và cơ quan này.

Các đối tượng chào mời người mua bằng những thông tin như có "suất ngoại giao", "suất nội bộ", "suất kín" tại dự án. Khi khách hàng tin tưởng ký hợp đồng, các đối tượng yêu cầu nộp từ 150 - 900 triệu đồng cho mỗi suất, gọi là "phí mua suất", rồi chiếm đoạt số tiền này.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 31 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố 2 bị can về hành vi "Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ" và 4 bị can về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Qua vụ việc, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần tìm hiểu kỹ điều kiện, thủ tục mua nhà; xác minh thông tin dự án trực tiếp với chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền trước khi ký hợp đồng, giao tiền.

Người dân cần cảnh giác trước những lời chào mời mua "suất ngoại giao", "suất nội bộ", "suất kín"; tuyệt đối không chuyển tiền "mua suất" cho tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền và không tiếp tay cho hành vi hợp thức hóa hồ sơ trái quy định.