Công an TP HCM khởi tố 12 người trong đường dây trộm cắp mèo

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Công an xã Đông Thạnh phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn trộm cắp vật nuôi vào ban đêm. Chủ động nắm tình hình, thu thập thông tin, lực lượng công an xác định hoạt động của nhóm này diễn ra tại nhiều địa bàn, gồm xã Đông Thạnh, xã Hóc Môn, phường Tân Thới Hiệp và phường An Hội Tây, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và tài sản của người dân.

Công an xã Đông Thạnh đã triển khai lực lượng xác minh, kiên trì theo dõi, làm rõ phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động và các đối tượng liên quan. Kết quả điều tra xác định Lưu Thanh Bình (SN 1987, ngụ TP Cần Thơ) thu mua mèo sống, tập kết tại địa chỉ số 34/44 đường TX39, khu phố 17, phường Thới An, TP HCM để bán lại. Bình móc nối với một số đối tượng để thu mua mèo do trộm cắp mà có. Những người này tiếp tục rủ rê, kết nối thêm các đối tượng khác, tổ chức bắt trộm mèo rồi bán lại cho Bình, hình thành hoạt động trộm cắp, thu gom và tiêu thụ tại nhiều địa bàn.

Các đối tượng chia thành từng nhóm nhỏ, phân chia địa bàn, sử dụng xe mô tô di chuyển đến các khu dân cư để tìm vật nuôi. Thời gian hoạt động chủ yếu từ 23h hôm trước đến 4h sáng hôm sau, lợi dụng lúc người dân nghỉ ngơi, ít người qua lại. Dụng cụ bẫy mèo được các đối tượng tự chế hoặc mua từ Bình. Sau khi bắt được mèo, các đối tượng nhanh chóng thu gom, rời khỏi khu vực và mang đi bán. Theo lời khai, trung bình mỗi nhóm bắt trộm khoảng 04 đến 10 con mèo trong một đêm.

Ngày 8/7, Công an xã Đông Thạnh tiến hành kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn hoạt động của nhóm đối tượng; thu giữ 50 con mèo các loại, 55 bẫy mèo, 2 cân, 14 túi các loại, 13 điện thoại di động, 7 xe mô tô, 2 máy đánh lông và 6,7 triệu đồng tiền mặt; đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ. Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã bắt trộm và tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo trong thời gian hoạt động. Ngoài số mèo do nhóm này cung cấp, Bình còn thu mua từ nhiều đối tượng khác để bán lại cho người có nhu cầu.

Lưu Thanh Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

12 bị can bị khởi tố gồm: Lưu Thanh Bình (SN 1987, ngụ TP Cần Thơ), Võ Hoài Nam (SN 2005, ngụ phường Trung Mỹ Tây), Nguyễn Đình Huy (SN 2007, ngụ tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Thanh Hào (cùng SN 2004, ngụ xã Đông Thạnh), Lê Nguyễn Duy Anh (SN 2008), N.H.M.H (SN 2010, cùng ngụ phường Tân Thới Hiệp), Nguyễn Trần Trung Hiếu (SN 2008, ngụ phường An Nhơn), Nguyễn Gia Hân, Hà Tiến Đạt (cùng SN 2009, ngụ TP Cần Thơ), Trần Hoàng Kịp (SN 2008, ngụ tỉnh Cà Mau), Lê Minh Phát (SN 2008, ngụ xã Hóc Môn.

Ngay sau khi thu giữ số mèo, Công an xã Đông Thạnh đã phối hợp xác minh, tìm chủ sở hữu, đến nay đã trao trả 13 con mèo cho 13 người dân. Số mèo còn lại được Trung tâm xã hội HAVEPAWS hỗ trợ tiếp nhận đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian tiếp tục xác minh. Công an TP HCM đề nghị người dân có mèo bị mất trộm liên hệ Công an xã Đông Thạnh hoặc Trung tâm xã hội HAVEPAWS, địa chỉ số 54 Đường số 15, Khu dân cư ấp 5 Phong Phú, xã Bình Hưng, để cung cấp thông tin, phối hợp nhận dạng và thực hiện thủ tục nhận lại tài sản theo quy định.

Người dân được lực lượng chức năng bàn giao lại mèo bị mất trộm. Ảnh: Công an cung cấp

Công an TP HCM khuyến cáo người dân chủ động quản lý, bảo vệ vật nuôi; kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu trộm cắp, thu gom, tiêu thụ tài sản nghi do phạm tội mà có. Công an Thành phố kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp mèo, vật nuôi của người dân; đồng thời làm rõ vai trò của những người tổ chức, móc nối, thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Công an TP HCM yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh, thu mua, giết mổ vật nuôi kiểm tra chặt chẽ nguồn gốc, tuyệt đối không vì lợi nhuận mà thu mua, tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có. Mọi hành vi móc nối, đặt hàng, cung cấp công cụ để trộm cắp hoặc thu mua, tiêu thụ vật nuôi biết rõ do phạm tội mà có đều sẽ bị điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.