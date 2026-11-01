Công an TP.HCM hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp

Cả hai đội đều có được sự hưng phấn nhất định sau khi cùng giành chiến thắng với tỷ số 1-0 ở vòng 5. Trong khi Công an TP.HCM vượt qua Ninh Bình, SHB Đà Nẵng gây bất ngờ khi đánh bại Hà Nội FC.

Với 10 điểm trong tay, Công an TP.HCM đang cho thấy những bước tiến tích cực về phong độ. Hai chiến thắng liên tiếp trước Thể Công và Ninh Bình không chỉ giúp đội bóng thành phố cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn cho thấy sự ổn định ngày càng rõ nét trong lối chơi.

Được thi đấu trên sân nhà, Công an TPHCM chắc chắn hướng đến mục tiêu nối dài mạch thắng để tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng cũng có lý do để tự tin sau chiến thắng đầy ý nghĩa trước Hà Nội FC. Ba điểm ở vòng đấu gần nhất được xem là cú hích tinh thần quan trọng đối với đội bóng sông Hàn, nhất là trong bối cảnh họ mới có 6 điểm sau những vòng đấu chưa thực sự như kỳ vọng.

Dù phải làm khách và bị đánh giá thấp hơn, SHB Đà Nẵng vẫn có thể tạo ra khó khăn cho đối thủ nếu duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng hiệu quả các cơ hội phản công.

Xét trên tương quan lực lượng, phong độ gần đây cũng như lợi thế sân bãi, Công an TP.HCM đang được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng vừa cho thấy họ đủ khả năng tạo bất ngờ trước những đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Vì vậy, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung và tránh chủ quan nếu muốn giữ lại trọn vẹn 3 điểm.

Dự đoán tỷ số: Công an TP.HCM 2-1 SHB Đà Nẵng.