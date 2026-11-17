Theo Công an TP.HCM, qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, Công an TP.HCM phát hiện nhiều trường hợp mua bán dâm, đồng thời làm rõ hoạt động tổ chức, môi giới mại dâm tại 3 cơ sở massage và hộ kinh doanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 vụ án, 8 bị can để điều tra về các tội “Chứa mại dâm” và “Môi giới mại dâm”.

Phát hiện 7 cặp nam nữ mua bán dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ

Cuối tháng 10/2026, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 7 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, cơ sở Regal và một khách sạn có liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm của hộ kinh doanh Kati.

Tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, địa chỉ 52-54 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, công an phát hiện 3 cặp nam, nữ đang mua bán dâm.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Quốc Bảo là chủ cơ sở, giao Nguyễn Đức Khang quản lý, điều hành và tổ chức cho nhân viên nữ bán dâm ngay tại phòng massage với giá 2 triệu đồng/lượt. Khang trực tiếp tư vấn, nhận tiền và điều nhân viên phục vụ khách. Cơ sở thu lợi từ tiền vé massage.

Tại cơ sở Regal, địa chỉ 29 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, lực lượng chức năng phát hiện 3 cặp nam, nữ đang mua bán dâm. Qua điều tra, Võ Thị Thanh Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh được xác định cùng quản lý, điều hành cơ sở, cho nhân viên nữ bán dâm tại phòng massage với giá từ 2 triệu đồng/lượt, ngoài khoản tiền vé massage 1,7 triệu đồng/giờ nhằm tăng doanh thu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố Võ Thị Thanh Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh về tội “Chứa mại dâm”.

4 người bị khởi tố về tội môi giới mại dâm

Đối với hộ kinh doanh Kati, địa chỉ 15B/26 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, từ việc phát hiện một cặp nam, nữ mua bán dâm tại khách sạn trên đường Mạc Thị Bưởi, công an tiếp tục điều tra và làm rõ hoạt động môi giới mại dâm liên quan đến Nguyễn Thị Lệ Thu, Lư Bách Lương, Nguyễn Quỳnh Giang và Nguyễn Tôn Nhật Trung.

Một bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Xuân Minh

Theo kết quả điều tra, Thu trực tiếp điều hành cơ sở; Lương phụ trách quản lý, môi giới tiếp viên cho khách; Giang đảm nhận việc thu tiền; còn Trung tìm kiếm, đưa tiếp viên đến để Lương giới thiệu cho khách.

Đáng chú ý, cơ sở này thu 3 triệu đồng/người dưới hình thức “tiền phạt” đối với tiếp viên ra ngoài bán dâm trong giờ làm việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố cả 4 người về tội “Môi giới mại dâm”.

Cơ quan công an nhận định các bị can đã lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ để tổ chức, môi giới mại dâm nhằm thu hút khách, tăng doanh thu và thu lợi bất chính. Sau khi khởi tố các vụ án, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Phát hiện 3 trường hợp dương tính với ma túy tại các quán bar

Bên cạnh các vụ việc trên, trong đợt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ đầu tháng 11/2026, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra Bar Miuli, Vela Bar và Bar Golden trên địa bàn phường Sài Gòn, qua đó phát hiện nhiều vi phạm.

Nhiều người được đưa về trụ sở công an để làm việc. Ảnh: Công an TP HCM

Qua kiểm tra nhanh ma túy đối với 53 người tại 3 cơ sở, lực lượng chức năng ghi nhận 3 trường hợp có kết quả dương tính. Trong đó, một khách tại Bar Miuli dương tính với cần sa; hai nhân viên tại Vela Bar và Bar Golden có kết quả dương tính với ma túy. Công an đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo Công an TP.HCM, việc tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng hoạt động kinh doanh để thực hiện hành vi phạm tội, hình thành các điểm phức tạp về an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, khách du lịch và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đúng quy định pháp luật.