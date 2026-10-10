Công an TP.HCM bắt nhiều giám đốc, phó giám đốc làm giả số liệu môi trường

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM khởi tố 5 vụ án, khởi tố 21 bị can về tội Giả mạo trong công tác và tội Mua bán trái phép hóa đơn, liên quan đến hoạt động chỉnh sửa số liệu quan trắc, phân tích môi trường, xảy ra trên địa bàn thành phố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định những người này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình quản lý, phân tích, kiểm tra, để chỉnh sửa các thông số môi trường vượt quy chuẩn, thành đạt quy chuẩn, hoặc thấp hơn kết quả thực tế.

Khám xét tại trụ sở các đơn vị, công ty liên quan đến các vụ án. (Ảnh: CACC)

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, nhóm người này có sự móc ngoặc, chỉ đạo, phân công thực hiện một cách chặt chẽ, tinh vi. Khi bị cơ quan điều tra phát hiện thì đối phó bằng cách tiêu hủy hoặc làm thay đổi một số tài liệu, chứng cứ điện tử, chứng cứ vật chất và dữ liệu liên quan, để che giấu hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra đã truy xét, thu thập, củng cố chứng cứ, ra quyết định khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 người liên quan, về tội Giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ Luật Hình sự và tội Mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 Bộ Luật Hình sự.

Các đối tượng liên quan bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: CACC)

Nhóm người bị khởi tố là giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, nhân viên của các công ty có hoạt động liên quan đến môi trường, là Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam; Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA); Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam; Công ty CP Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek.

Ngoài ra còn có các giám đốc, phó giám đốc các công ty kinh doanh trong lĩnh vực khác, đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, phục vụ cho việc hợp thức hóa các chi phí phát sinh.

Cơ quan điều tra khám xét tại trụ sở các đơn vị, công ty liên quan đến các vụ án. (Ảnh: CACC)

Theo Công an TP.HCM, trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Long - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC03) phối hợp cùng các Cục nghiệp vụ C01, C04, C05 điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn.

Ngày 24/9, hơn 250 cán bộ chiến sĩ đã đồng loạt khám xét tại 6 địa điểm thuộc 5 công ty trên. Lực lượng chức năng đã thu giữ 288 thùng tài liệu các loại, 163 CPU, 7 thiết bị phân tích chỉ tiêu môi trường cùng nhiều USB, ổ cứng và 22 con dấu các loại.

Cơ quan công an cũng đã mời làm việc 158 người liên quan và một số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn, để thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an nhận định đây là vụ án có tính chất phức tạp, hành vi vi phạm kéo dài, liên quan đến nhiều công đoạn trong quy trình phân tích, quan trắc và phát hành kết quả môi trường.

Ban chuyên án tiến hành họp đánh giá kết quả điều tra các vụ án. (Ảnh: CACC)

Hành vi làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường không chỉ ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan của hoạt động kiểm nghiệm, quan trắc, mà còn tiềm ẩn nguy cơ che giấu tình trạng ô nhiễm môi trường, gây khó khăn cho quản lý nhà nước và ảnh hưởng đến quyền lợi của cộng đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, mở rộng diện đối tượng và hành vi vi phạm, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xác định đầy đủ tính chất, mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm, quan trắc môi trường phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm tính trung thực, khách quan, chính xác của kết quả phân tích, quan trắc. Tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế hoặc theo yêu cầu của khách hàng mà can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch số liệu.

Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ quan trắc môi trường cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Mọi hành vi cố ý làm giả, làm sai lệch kết quả phân tích, quan trắc môi trường đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Danh sách 21 bị can bị khởi tố 1. Hoàng Hoài (SN 1977), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần kiểm nghiệm Navitek; 2. Nguyễn Thanh Phong (SN 1985), Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật - Công ty Cổ phần kiểm nghiệm Navitek; 3. Đoàn Thị Thủy (SN 1980), Giám đốc kỹ thuật Công ty Đại Phú; 4. Nguyễn Đình Lê Đại (SN 1990), Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam (từ ngày 6/12/2024 đến ngày 6/9/2026); 5. Lâm Đức Tráng (SN 1985), Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam (từ khi thành lập năm 2014 đến ngày 6/12/2024); 6. Nguyễn Như Hiển (SN 1980), Giám đốc Trung tâm công nghệ Môi trường; 7. Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1984), Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Khánh Bảo Vy; 8. Lê Thục Anh (SN 1979), Phó Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Lê Hân; 9. Đinh Tấn Thu (SN 1978), Giám đốc Công ty môi trường Phương Nam; 10. Lại Minh Tiến (SN 1983), Phó Giám đốc Công ty môi trường Phương Nam; 11. Nguyễn Chí Nhã (SN 1994), Trưởng phòng Thử nghiệm, Công ty Đại Phú; 12. Dương Thanh Tuấn (SN 1995), Trưởng phòng thí nghiệm vi sinh, Công ty Đại Phú; 13. Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 1997), Trưởng phòng thí nghiệm không khí, khí thải, Công ty Đại Phú; 14. Nguyễn Thị Quỳnh Vân (SN 1992), Phó Giám đốc kỹ thuật, Trưởng phòng thí nghiệm, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam; 15. Phan Thị Hoài Trinh (SN 1993), Trưởng phòng thí nghiệm Trung tâm Công nghệ môi trường; 16. Võ Thị Mỹ Lệ (SN 1987), nhân viên (đã nghỉ việc) Trung tâm Công nghệ môi trường; 17. Trần Thị Phương Linh (SN 1993), nhân viên Trung tâm Công nghệ môi trường; 18. Đặng Thị Hoài (SN 1986), kế toán Trung tâm Công nghệ môi trường; 19. Cao Trần Thảo Uyên (SN 1990), Trưởng phòng thí nghiệm Công ty môi trường Phương Nam; 20. Nguyễn Thanh Phong (SN 1985), nguyên Trưởng phòng thí nghiệm Công ty môi trường Phương Nam (hiện là Phó Giám đốc Công ty Navitek); 21. Nguyễn Tuấn Huy (SN 1996), Trưởng phòng thí nghiệm, Công ty Cổ phần kiểm nghiệm Navitek.