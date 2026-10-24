Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 50 phút ngày 24/10, tại tiệm vàng K.T.N.P trên địa bàn phường Tân Khánh, TP.HCM xảy ra vụ cướp tài sản.

Thời điểm trên, một nam giới khoảng 30 tuổi điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng, sau đó sử dụng dao uy hiếp, khống chế chị T.T.G.H. (SN 1997), chủ tiệm vàng, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, trước sự chống trả quyết liệt của chủ tiệm, đối tượng đã gây thương tích nhẹ cho chị H. rồi nhanh chóng lên xe mô tô bỏ trốn. Vụ việc không gây thiệt hại về tài sản.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, chị H. đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Tân Khánh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét, truy bắt đối tượng gây án.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, đến 9 giờ 40 phút cùng ngày, công an đã xác định, khống chế và bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ phương tiện cùng hung khí được sử dụng trong vụ việc.

Đối tượng Nguyễn Minh Đắc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đối tượng bị bắt giữ được xác định là Nguyễn Minh Đắc (SN 1992, trú tại khu phố Phước Hải, phường Tân Khánh, TP.HCM).

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng