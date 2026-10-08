Công an TP.HCM: 33% số vụ tai nạn giao thông xảy ra từ 18h đến 24h

Chiều 8/10, thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP.HCM trả lời về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn, tại họp báo kinh tế - xã hội định kỳ.

Thượng tá Hoàn cho biết từ ngày 15/12/2025 đến hết ngày 14/9/2026, toàn địa bàn TP.HCM xảy ra 1.280 vụ tai nạn giao thông, làm 655 người chết và 678 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ giảm khoảng 15%, số người chết giảm 14,5% (giảm 108 người), số người bị thương giảm hơn 20%.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP.HCM trả lời báo chí chiều 8/10. Ảnh: Phan Anh.

“Đây là kết quả tích cực từ nỗ lực của nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể”, thượng tá Hoàn nhìn nhận.

Tuy nhiên, hậu quả do tai nạn giao thông gây ra vẫn rất lớn, để lại những mất mát đối với gia đình nạn nhân và xã hội.

Theo thượng tá Hoàn, TP.HCM chưa ghi nhận điểm đen hoặc điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Việc xác định điểm đen tai nạn giao thông căn cứ số vụ tai nạn, mức độ hậu quả xảy ra tại một vị trí cụ thể trong khoảng thời gian 12 tháng.

Dù chưa ghi nhận điểm đen tai nạn giao thông, Phòng CSGT vẫn phân tích từng vụ tai nạn để nhận diện những tuyến đường, khu vực và thời điểm có tỷ lệ tai nạn giao thông cao.

Kết quả cho thấy các tuyến tỉnh lộ chiếm khoảng 46%; đường liên xã chiếm hơn 30% tổng số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. Tai nạn thường tập trung tại những khu vực xa trung tâm, vùng ngoại thành.

Không chỉ tập trung ở một số nhóm tuyến đường, tai nạn giao thông còn có sự chênh lệch rõ về thời gian xảy ra. Theo thống kê, khoảng 33% số vụ tai nạn xảy ra trong khung 18h-24h hàng ngày. Phân tích theo ngày cũng cho thấy số vụ tai nạn thường tăng vào thứ Bảy và Chủ nhật, kéo theo số người tử vong tăng.

Thượng tá Hoàn cho hay việc xác định được tai nạn thường xảy ra ở đâu, thời điểm nào là cơ sở để lực lượng CSGT triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm số vụ và hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông gây ra.

Phòng CSGT tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Bên cạnh tuyên truyền qua mạng xã hội, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tiếp xúc, làm việc trực tiếp với người dân.

Song song đó, đề nghị doanh nghiệp kinh doanh vận tải ký cam kết, thường xuyên nhắc nhở đội ngũ tài xế chấp hành quy định khi điều khiển phương tiện.

Phòng CSGT sẽ tập trung lực lượng, phương tiện và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn tiếp tục là một trong những nội dung được tập trung xử lý quyết liệt, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đối với trường hợp đảng viên vi phạm, lực lượng chức năng sẽ thông báo về đơn vị theo quy định.

Các hành vi đi không đúng làn đường, phần đường, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và những vi phạm liên quan học sinh... sẽ được CSGT tăng cường xử lý.