Công an TP Hải Phòng góp ý hoàn thiện 7 dự án luật từ thực tiễn

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, Sở Tư pháp, VKSND, TAND thành phố cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố.

Các dự án luật được cung cấp thông tin, lấy ý kiến gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng nhấn mạnh yêu cầu các ý kiến tham gia cần đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm, xuất phát từ thực tiễn công tác của các đơn vị Công an trên địa bàn.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Việc đóng góp ý kiến cần tập trung làm rõ những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, các quy định còn bất cập, khó khăn, vướng mắc hoặc chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị cung cấp thông tin, số liệu vụ việc, tình huống điển hình và kinh nghiệm xử lý tại địa phương để cung cấp thêm cơ sở thực tiễn cho cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các dự án luật, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với yêu cầu công tác.

Tại hội nghị, các đơn vị nghiệp vụ báo cáo, làm rõ những vấn đề đặt ra trong công tác điều tra, xử lý tội phạm và thi hành pháp luật trên địa bàn. Những khó khăn, vướng mắc được trao đổi là cơ sở thực tiễn phục vụ việc nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các dự án luật.

Đối với dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), công tác góp ý đã được Công an TP Hải Phòng triển khai qua nhiều hoạt động. Trước đó, tại hội nghị ngày 21/9, toàn bộ 143 Công an đơn vị, địa phương đã gửi văn bản tham gia ý kiến vào các điều, khoản, điểm của dự thảo. Hội nghị ghi nhận 25 lượt ý kiến chuyên sâu, tập trung vào 10 điều thuộc phần những quy định chung và 15 điều thuộc phần các tội phạm, gắn với những vướng mắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đại diện VKSND, TAND và Sở Tư pháp TP Hải Phòng tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Việc sửa đổi Bộ luật Hình sự hướng tới khắc phục những bất cập trong quá trình áp dụng, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là những nội dung đã được đặt ra trong hoạt động lấy ý kiến do Công an thành phố tổ chức trước đó.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, đánh giá các ý kiến trao đổi thể hiện tinh thần trách nhiệm, thiết thực, xuất phát từ yêu cầu công tác. Các đại biểu thống nhất cao về sự cần thiết xây dựng, hoàn thiện các dự án luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Theo Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, việc hoàn thiện các dự án luật góp phần thể chế hóa chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ban Giám đốc Công an TP tiếp thu các ý kiến của đại biểu Quốc hội, các sở, ngành và cơ quan tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục nghiên cứu sâu các dự án luật, cập nhật nội dung trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý; chủ động cung cấp thông tin phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và các cơ quan liên quan. Đồng thời, tiếp tục tổng hợp những vấn đề từ thực tiễn để tham mưu hoàn thiện chính sách, pháp luật.