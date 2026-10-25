Công an TP Hải Phòng chỉ đạo sau vụ TNGT làm 4 người tử vong

Thông tin ban đầu vụ tai nạn, khoảng 1h15 ngày 25/10 tại Đại Lộ Võ Văn Kiệt thuộc phường Thạch Khôi (TP Hải Phòng) phần đường hướng từ Đại Lộ Võ Văn Kiệt đi Quốc lộ 37 xảy ra va chạm giữa xe mô tô BKS 15AA-763.04 do Đ.T.Đ (SN 2010, trú tại xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng) chở Đ.M.H (SN 2010, trú tại xã Ninh Giang, TP Hải Phòng) với xe mô tô BKS 34E1-412.16 do Đ.M.Q (SN 2005), chở Đ.A.T (SN 2010), cùng trú tại xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng.

Vụ tai nạn khiến Đ.M.Q tử vong tại hiện trường, 3 trường hợp là Đ.T.Đ, Đ.M.H, Đ.A.T được đưa đi Bệnh viện cấp cứu và đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn

Sáng cùng ngày, Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm siết chặt trật tự an toàn giao thông sau khi kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông trên.

Lãnh đạo CATP Hải Phòng cùng lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng hệ thống hạ tầng giao thông gồm vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu cũng như công tác tổ chức giao thông tại những điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc CATP Hải Phòng yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông chủ động tuần tra tại các tuyến, địa bàn trọng điểm vào ban đêm, cuối tuần và các sự kiện lớn trong tháng 11. Các đơn vị gồm Cảnh sát giao thông, HP22 và Công an cơ sở phải phối hợp chặt chẽ, không chồng chéo dưới sự chủ trì của Phòng Cảnh sát hình sự.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng phát biểu chỉ đạo

Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cũng chỉ đạo tổng rà soát, xử lý nghiêm các “lò độ xe” và xe độ chế, đồng thời quy trách nhiệm cho Công an cấp xã, phường nếu để vi phạm tồn tại. Bên cạnh đó, công tác chia sẻ thông tin nghiệp vụ giữa lực lượng Hình sự và Công an cơ sở cần được thực hiện thông suốt, khắc phục tình trạng hoạt động riêng rẽ.

Khẳng định đây là vụ việc đang được dư luận xã hội hết sức quan tâm, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng yêu cầu các đơn vị trong Công an thành phố tập trung lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt các nội dung chỉ đạo, sớm có kết quả báo cáo Lãnh đạo Công an thành phố nhằm nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự, mang lại sự bình yên cho Nhân dân.

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Nguồn video: Công an Khánh Hòa