Công an TP Hà Nội: Ứng dụng AI, đổi mới tuyên truyền pháp luật đến từng người dân

Từ những quy định pháp luật có tính chuyên môn, lực lượng Công an cơ sở từng bước chuyển hóa thành các nội dung ngắn gọn, poster trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với từng nhóm đối tượng; qua đó đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với người dân thông qua các nhóm mạng xã hội cộng đồng.

Một trong những nội dung được Công an phường Định Công và Công an xã Trung Giã chú trọng là cập nhật, lựa chọn những quy định mới có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân để xây dựng các sản phẩm tuyên truyền phù hợp. Với sự hỗ trợ của công nghệ AI, nội dung pháp luật được hệ thống hóa, cô đọng thành các thông điệp trọng tâm, kết hợp hình ảnh, sơ đồ, biểu tượng và cách trình bày trực quan. Cách làm này giúp giảm tính khô cứng của những văn bản pháp luật, đồng thời tạo ra các sản phẩm tuyên truyền có dung lượng phù hợp với môi trường số. Người dân có thể nhanh chóng tiếp cận, đọc, hiểu và ghi nhớ những nội dung cần thiết ngay trên điện thoại thông minh.

Điểm nổi bật trong cách làm của Công an phường Định Công và Công an xã Trung Giã và là không dừng lại ở việc xây dựng sản phẩm tuyên truyền mà chú trọng đưa sản phẩm đến đúng nơi người dân thường xuyên tiếp cận thông tin.

Các poster, nội dung tuyên truyền được chia sẻ qua các nhóm mạng xã hội cộng đồng, nhóm tổ dân phố, thôn, khu dân cư và các kênh thông tin phù hợp trên địa bàn. Qua đó, mỗi nội dung pháp luật được chuyển tải nhanh chóng, rộng rãi, tạo hiệu ứng lan tỏa từ Công an cấp xã, phường đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình và từng người dân.

Đây cũng là cách lực lượng Công an cơ sở phát huy lợi thế của chuyển đổi số để thực hiện phương châm “Gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”; lấy sự thuận tiện, dễ tiếp cận và khả năng áp dụng vào thực tiễn của người dân làm yêu cầu trong công tác tuyên truyền.