Công an TP Hà Nội triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn

Theo sự ủy quyền của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Thành phố chủ trì hội nghị .

Dự hội nghị có đại diện các phòng chức năng thuộc Công an Thành phố và chỉ huy phụ trách công tác giao thông, trật tự của 126 công an xã, phường thuộc TP Hà Nội.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã trình bày tóm tắt kết quả triển khai phương án huy động lực lượng phối hợp chỉ huy, hướng dẫn, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông và xử lý vi phạm trên địa bàn thành phố.

Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội báo cáo tại hội nghị .

Theo đó, thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Thành phố và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội về tháo gỡ các điểm nghẽn ùn tắc giao thông, lập lại trật tự đô thị, lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự và Công an các xã, phường đã phối hợp triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp. Trong đó, trọng tâm là bố trí lực lượng chỉ huy, hướng dẫn, điều khiển giao thông tại các vị trí, nút giao trọng điểm trong giờ cao điểm; kết hợp tuần tra, kiểm soát cơ động, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các hành vi vi phạm được tập trung xử lý gồm: dừng, đỗ xe không đúng quy định; vi phạm nồng độ cồn, tốc độ; chở hàng quá khổ, quá tải, tự ý cơi nới thành thùng xe; sử dụng xe ba, bốn bánh tự chế để chở hàng cồng kềnh; lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã góp phần tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp tổ chức lực lượng chỉ huy, điều tiết giao thông, giải quyết ùn tắc và xử lý vi phạm.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Kết luận hội nghị, Đại tá Trần Đình Nghĩa đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm phương án, kế hoạch đã đề ra, chủ động rà soát, đánh giá tình hình thực tế trên địa bàn để bố trí lực lượng hợp lý, bảo đảm duy trì hiệu quả công tác chỉ huy, hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông, nhất là tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm trong giờ cao điểm. Các đơn vị cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT, kịp thời trao đổi thông tin, xử lý các tình huống phát sinh, tập trung giải quyết các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông và trật tự đô thị; đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, giữ đúng lễ tiết, tác phong, có thái độ ứng xử văn minh, chuẩn mực, tinh thần trách nhiệm cao khi tiếp xúc, giải quyết công việc với người dân; thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, bảo đảm an toàn cho lực lượng và người tham gia giao thông. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.